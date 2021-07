Una distancia de 6.535 kilómetros separa el Capitolio Nacional de Cuba, en La Habana, de la plaza de Europa, en el Puerto de la Cruz. 6.535 kilómetros que un centenar de cubanos afincados en Tenerife quisieron borrar ayer con una protesta convocada para exigir una Cuba libre, donde sea posible elegir entre el patria o muerte de una revolución de 1959 y el patria y vida de 2021. Organizados a través de grupos de Facebook y de WhatsApp, se concentraron junto al Ayuntamiento portuense con tres grandes objetivos: clamar por la libertad y la democracia en su país natal; solicitar el apoyo de otros países para que en Cuba se ponga en marcha una transición pacífica, y solidarizarse con los cubanos que participan en las históricas protestas de los últimos días contra el régimen castrista.

Personas de todas las edades se reunieron en una protesta ordenada, con distancia entre los participantes, en la que ondearon banderas cubanas y pudieron escucharse consignas contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y cánticos como «¡patria y vida!», «¡Cuba está en la calle, Tenerife está contigo!» o, simplemente, «¡libertad, libertad!».

Iván llegó desde el Sur de la isla, tras recorrer 80 kilómetros, para «pedir por nuestros hermanos» y denunciar los atropellos que asegura que están sufriendo los opositores al régimen castrista en los últimos días. «En Cuba no tenemos ningún tipo de democracia, todo lo impone el gobierno y si no haces caso, te vas a la cárcel cinco o diez años. Ahora mismo hay cubanos desaparecidos. Están yendo casa por casa a buscar a la gente que se ha manifestado. Han cortado la luz y han cortado internet porque no quieren que en el mundo se sepa lo que está ocurriendo en Cuba», afirma. La rabia y la preocupación por lo que se está viviendo en el país caribeño se mezclaba ayer con la esperanza de quienes piensan que estas protestas pueden marcar un antes y un después. «Es ahora o nunca», confesaba otro manifestante ilusionado con que la democracia y la libertad lleguen por fin a su país natal: «El pueblo cubano ya se cansó, se agotó, suplicó y está suplicando por un cambio. Y ese cambio viene ya y vamos a verlo. Con ayuda o sin ayuda del exterior. Con la ayuda de algún presidente o sin ella. Vamos a cambiar el país y vamos a entrar en democracia. Se va a acabar la dictadura. Sin armas y sin fuerza. Sólo con nuestra voz».