La guagua 914 pasa a toda velocidad, como un reguilete, sin detenerse en una parada llena de gente. Aunque se levante la mano. Fastidio general en una tarde muy calurosa en Santa Cruz. Detrás aparece la 905, que sí recoge al pasaje pero en Méndez Núñez, unos cientos de metros más adelante, ya no abre la puerta delantera hasta que baje el número suficiente para cumplir con el límite de aforo de un 33% de capacidad en Titsa y el tranvía. Restricciones sanitarias en el transporte público. Desde ambas empresas garantizan la seguridad. Del «ojo de buen cubero del chófer» al registro de la validadora en el primer caso. En el del de tren ligero con el recurso tecnológico de una aplicación y el mensaje de voz en los 21 anillos de la serpiente que une la capital tinerfeña con La Laguna o los barrios del Suroeste y La Cuesta. Apelando a «la colaboración ciudadana».

Oliver Rivero, portavoz de prensa de Titsa, aclara: «La limitación solo corresponde a las líneas urbanas y metropolitanas». Las de Santa Cruz, parte de La Laguna o las que unen ambos núcleos como la 015 o la 014. En el resto, las interurbanas «la capacidad permitida, según el BOC, es del cien por cien sentados y dos usuarios por metro cuadrado de pie». Lo valora Rivero quien ofrece el balance de una primera jornada con esas limitaciones (el pasado lunes) «sin incidentes» aunque reconoce «cierta confusión». Recalca: «Hubo que activar 19 servicios extra, la mayoría en el Área Metropolitana, pero también en el Norte y el Sur».

Control del pasaje.

Hay dos formas de controlar el pasaje en las guaguas: uno, el criterio del conductor y, por otro lado, el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) a través de las validadoras –ese artefacto verde a la entrada–. Un dato: Titsa programa cada día 723 servicios en toda la Isla. Cuenta para ello con 1.700 trabajadores y 645 guaguas distribuidas en 168 rutas con 3.879 paradas. Traslada durante la semana una media de 110.000 a 113.000 pasajeros. Un monstruo. Sus responsables dan garantías de seguridad. Dentro de la guagua un cartel de fondo rojo con letras blancas advierte de las restricciones por la Covid-19.

Los usuarios.

Basta echar un vistazo al Facebook de la compañía para descubrir las reacciones de los usuarios. Con nombre y apellidos- Unos pocos ejemplos entre decenas de comentarios. El primero: «¿Y vuelven con el cartelito? No tienen vergüenza, de verdad. Cómo abusan del contribuyente y el usuario, Pongan más guaguas». Segundo testimonio (aporta foto): «Casi todos los asientos llenos; ¿dónde está el 33% de aforo? Esa va relativamente vacía, por decir algo porque en Santa Cruz, en la 905, hay gente de pie». Ahí va el tercero: «Vamos a ver, ¿cómo que los ciudadanos tenemos que fijarnos en si la guagua va llena o no para subirnos? Quien tiene que poner las medidas es el chófer o al que le competa mas arriba porque es quien sabe cómo va la guagua. Ya lo que faltaba es que me vaya a subir a una hora determinada y si veo que esta llena tenga que bajarme». Cuarto y último: «¿Y las interurbanas como la 110 y la 111? Esas no van a tope, no? Más de una hora llenas de gente. Tendrán un filtro especial para el coronavirus».

Metrotenerife.

El quinto comentario sirve para cambiar de tercio: «En el tranvía no hay ventilación. O eso creo». Respuesta: «Sí hay ventilación porque cada tres minutos se renueva el aire». Lo afirma Santiago Correa , responsable de Comunicación de Metrotenerife (Metropolitano de Tenerife SA). Aclara: «La demanda en verano es más reducida que en invierno y se adapta el servicio pero tampoco hemos bajado tanto la frecuencia, apenas unos minutos. Ahora es de siete en las dos líneas»». Correa reconoce que «puntualmente la cantidad de pasajeros ha podido superar ese 33% que imponen las medidas sanitarias, pero es algo infrecuente y en paradas con gran cantidad de pasajeros con La Paz o Weyler», El representante de Metropolitano insiste: «Muchas veces es una cuestión de apreciación. Los tranvías son enormes y de una capacidad total de 200 plazas hay que pasar a menos de 70». Recuerda las garantías de seguridad: «La desinfección es automática, se renueva el aire cada tres minutos, la mascarilla no se abandona nunca y la gente no suele interactuar; es decir, no hay riesgo de contagios». Añade: «La media de viajes es de entre 4 y 8 paradas con una duración total de 12 a 16 minutos. Puede que en Weyler o La Paz, las de llegada a Santa Cruz, la apreciación sea otra, pero es eso, una sensación». Y concluye: «En todas las estaciones hay un código QR para comprobar la ocupación y si se supera un mensaje de voz alerta al pasajero. Si así y todo, se sube al tranvía es su responsabilidad. Por eso apelamos ala colaboración ciudadana».