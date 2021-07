Día I de la quinta ola en la Isla

Parques y playas cerrados, además de una reducción del 33% en el aforo del transporte público; es decir, guaguas y tranvías. Son algunas de las medidas tomadas para frenar el avance imparable de la Covid-19 en la Isla. Con temperaturas de más de treinta grados y mucha gente fuera en pleno verano, la población se lo toma con resignación y bastante tranquilidad porque «esto es algo necesario para parar los contagios».

Tranquilidad, cierto aire resignado y menos gente de lo habitual un lunes de trabajo, aunque sea de verano. Es la primera jornada laboral con las nuevas restricciones vigentes en la Isla. El Área Metropolitana amanece menos concurrido y el personal camina ensimismado con un leve rictus de preocupación. La pandemia está ahí y lo marca todo.

Antonio espera la guagua urbana, la 905 o la 908, le da igual, en la parada capitalina de Juan XXIII, cerca del Hospital de La Candelaria. Pasa semivacía sobre las nueve y media. Opina: «Yo me siento seguro. Veo que la gente lleva mascarilla y se respeta la distancia. Lo que espero es que aumenten la frecuencia para que no se llenen los vehículos». Está obligado, como tantos otros, a coger el transporte público. En el otro lado están los conductores. Tampoco tienen muy claro aún cómo actuar cuando consideren que el número de pasajeros excede lo que marca la normativa –el 33% de la capacidad–. «Damos la cara y tenemos que aguantar quejas y críticas. No nos queda otra». Lo explica un chófer que guarda el anonimato.

También es reticente a descubrir su identidad Ana, en este caso usuaria del tranvía, que la deja muy cerca de su trabajo. Difiere de Antonio: «Yo sigo viendo demasiada gente dentro. Dicen que controlan la ocupación y activan un sistema para que corra el aire, pero tengo miedo. Si pudiera no lo cogería, pero tengo que ir al trabajo».

En la parada de Weyler se habla de la Covid-19, pero el calor y sus consecuencias es el tema estrella. Preocupa más porque parece algo tangible. Pega duro y se nota. La pandemia es más silenciosa.

Desde Metropolitano, Titsa y el área de Movilidad insular valoran que todo ha ido «tranquilo» e insisten en pedir «la colaboración ciudadana para poder cumplir con la reducción de los aforos».

Santa Cruz.

Desde octubre pasado se había tomado en Santa Cruz la decisión de cerrar los parques por la noche para evitar aglomeraciones. El decreto de Seguridad Ciudadana ha sido actualizado para establecer la medida a partir de las 21:00. El del gobierno mandata el cierre antes de las 22:00. La clave es «evitar los botellones». La Casa Pisaca, en El Toscal, se cierra físicamente de siete de la tarde a seis de la mañana. En el entorno del García Sanabria todo es sosiego en una tarde de verano. Las familias pasean y la gente consume en el bar del Reloj de Flores. Hasta las 21:00 horas. A partir de ahí comienza la retirada porque no se puede parar en el parque. Es posible correr o pasear, pero no sentarse en un banco. Ni individual, ni aún menos colectivamente. No existe cierre perimetral pero no hay actividad. Los bares cierran al no haber clientes. Los vecinos se muestran, en general, favorables a las medidas. Por ejemplo, Juan, de mediana edad y habitual de la zona, valora: «Tenemos que colaborar todos para parar esto». En la costa del municipio, el cierre también es a partir de las nueve de la noche. Una patrulla de la Policía Local impide el paso a la playa de Las Teresitas, algo relativamente fácil de controlar, El objetivo prioritario: impedir los botellones. Parece cumplirse.

La Laguna.

El modelo de acceso a los parques laguneros es diferente al de la capital. Aquí se abren y se cierran. Es decir, tienen una puerta y el servicio de una empresa para llevar a cabo esa función. Desde el de La Vega al dedicado al estudiante asesinado Javier Fernández Quesada. Los operarios cumplen la orden recibida y a las siete de la tarde cierran la puerta. Hasta mañana. En el litoral el dispositivo de control funciona como un reloj A partir de las instrucciones marcadas por el Gobierno canario se ha reforzado en las zonas de baño con mayor afluencia (Bajamar, Punta del Hidalgo y Jóver), En el caso de las piscinas naturales de los tres núcleos costeros se vela por el estricto cumplimiento de la capacidad máxima de aforo y quedan clausuradas a partir de las 20.00 horas. Los concejales laguneros de Servicios Públicos, Josimar Hernández, y Playas y Piscinas, Cristina Ledesma, coinciden en valorar «la buena respuesta de los vecinos, muy sensata». También en la importancia de «adelantarnos unos días. El nuevo cierre abarca media hora, ya que el habitual es a las ocho y media. Se ha cumplido».

La ciudadanía de Tenerife ha respondido entre la incredulidad y el temor ante los datos negativos de la pandemia. El balance es de tranquilidad tensa en el Día I de la quinta ola. Aunque la mayoría no sabe en qué ola estamos ahora.