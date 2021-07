El consejero de CC en el Cabildo Antolín Bueno propone convocar una Mesa Insular de la Papa «para sentar juntos a a productores, importadores y comercializadores». Recuerda que su grupo presentó al pleno insular la elaboración de un Plan que fue rechazado.

Bueno considera que «poner a disposición de los productores de papas cámaras frigoríficas portátiles para almacenar y conservar sus cosechas y comercializarla en condiciones óptimas» era fundamental hace un mes, antes de la recogida. Lo mantiene pero «sería algo residual ahora». La apuesta nacionalista es «planificar porque no es normal que se importen productos que existen en nuestra tierra y hay que primar el consumo de la producción local».

Bueno cree que «hay que dejar claro de entrada cuántos kilos se plantan y no seguir importando la misma cantidad de papas de fuera que hace 30 años cuando el consumo ha bajado hasta un 30% por la crisis del canal Horeca a consecuencia de la pandemia».

Bueno insiste en la creación de la Mesa Insular de la Papa con representación de los colectivos profesionales del sector, los funcionarios de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo y todos los grupos políticos «para realizar una planificación anual que ayude en la correcta producción y comercialización». La situación origina que «el productor tenga que vender por debajo del mínimo del costo, 0,45 céntimos de euro, cuando las cooperativas –que no son las que compran a ese precio– están llenas y no pueden recibir más producción». El consejero considera, además, que «si las papas se pudren en el terreno es escenario abonado para la plaga de la polilla guatemalteca». Bueno subraya que «cuando hay papa de aquí no se puede ayudar a la de fuera» y que «si se planifica es posible tener cosecha las tres cuartas partes del año».

El grupo nacionalista insta al Gobierno de Canarias a establecer controles para evitar la importación masiva de papas de consumo del exterior y facilitar la soberanía alimentaria. Y pide que el Cabildo realice campañas publicitarias que pongan en valor la calidad de las papas locales y ayuden a su compra y consumo por parte de la ciudadanía.

Antolín Bueno explica, además, que “hemos solicitado que el Cabildo realice las inversiones necesarias para reparar las cámaras en la nave de su propiedad alquilada a la Cooperativa en Benijos de La Orotava». Para el consejero nacionalista, «es un error que el Cabildo no quiera aprobar el Plan Insular de la Papa 2021-2026», pues el anterior «ya ha finalizado».

CC también solicita «una línea de subvenciones para jóvenes agricultores destinada a apoyar nuevas pequeñas y medianas explotaciones de este cultivo». Lo resume: «Incentivos y ayudas para facilitar el necesario cambio generacional en el sector primario».