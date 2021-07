Los Jóvenes Nacionalistas de Tenerife (JNT) de Coalición Canaria han elegido a Serafín Mesa Expósito como nuevo secretario general de la formación juvenil durante el VI Congreso insular. La candidatura de Mesa ha recibido el respaldo unánime de todos los compromisarios que votaron de manera telemática.

Serafín Mesa, que sustituye en el cargo a Verónica Meseguer, tendrá como vicesecretario general insular a Samuel Suárez Domínguez, mientras que Yolanda Báez Reyes será la nueva secretaria de organización. La ejecutiva de los jóvenes nacionalistas de Tenerife la completan otros siete miembros que tendrán la responsabilidad en otras tantas secretarías.

Serafín Mesa quiso agradecer «el trabajo realizado por Verónica Meseguer y la anterior ejecutiva porque han sentado las bases para seguir construyendo las líneas de acción de los jóvenes nacionalistas de Tenerife. Ha convertido un equipo en una familia política».

En este sentido, asegura que afronta este reto con conocimiento de «las dificultades a las que nos enfrentaremos los próximos años con un Gobierno de Canarias y un Cabildo de Tenerife que miran hacia otro lado». Considera que «dejan a un lado a la juventud y aplican cero políticas juveniles eficaces y reales».

Destaca el nuevo secretario general: «La juventud tinerfeña tiene mucho que aportar y decir, pero debemos seguir siendo nosotros: los jóvenes nacionalistas de Tenerife, el altavoz de las reivindicaciones juveniles de nuestra Isla, el eco de una voz a la que no se le escucha, a la que no se le pregunte y a la que no se le hace caso».

Mesa resalta que la Covid-19 «ha afectado a todos los sectores de la población, pero más a aún a la juventud tinerfeña, que ha visto truncados sus sueños, proyectos personales o laborales y sin alternativa». Hace hincapié en que «tenemos por delante un mandato para reconciliar a la juventud con la política, en una época donde existe, cada vez más, un rechazo a la clase política en este país. Tenemos que mostrar todas las oportunidades para crecer y mejorar nuestra Isla que se pueden conseguir a través de la política insular y municipal».

Junto a los municipios

Valora a nivel orgánico: «Trabajaremos con los municipios, con la juventud de las 31 realidades que se unen para conformar la idiosincrasia de Tenerife. Estaremos en la calle, en los colectivos, en los barrios o en los caseríos; con la gente, con nuestros vecinos y vecinas, dónde siempre hemos estado».

Mesa considera que «un complot político de varios partidos hizo que nos echaron de diferentes instituciones y pensaban que sería el fin de Coalición Canaria pero estaban muy equivocados». Subraya: «Aquí estamos, más de 100 personas jóvenes de Tenerife comprometidos con esta organización y con nuestra Isla».

El nuevo secretario general de los jóvenes de CC concluye: «Nos habrán podido echar de las instituciones, pero la política se hace en la calle, con la gente, con las comisiones de fiestas, con las asociaciones de vecinos, con las personas... Y a eso no nos gana nadie. Porque siempre hemos estado con el pueblo y siempre estaremos con quienes lo forman».

Por su parte, el secretario general insular de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, felicitar y da las gracias a la anterior ejecutiva. Además, anima a la nueva ejecutiva a «ser rupturista». y a «no dejarse avasallar por nadie porque estamos entregados al Gobierno de España». Linares concluye: «Si no luchamos, tendremos una generación de jóvenes a los que no les quedará más remedio que irse fuera».