El secretario general insular de Coalición Canaria (CC) de Tenerife, Francisco Linares, ha aseverado este sábado que “ahora más que nunca" hay que luchar "por nuestra tierra", pues "estamos en manos de un Gobierno socialista irresponsable, entregado y sumiso" al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Francisco Linares se ha pronunciado de esta forma en la clausura del congreso de los Jóvenes Nacionalistas de Tenerife (JNT), en el que se eligió a Serafín Mesa como nuevo secretario general insular de la formación juvenil, ha informado CC en un comunicado.

En su intervención Francisco Linares animó a los jóvenes nacionalistas a "ser rupturistas” y no dejarse "avasallar por nadie", pues "estamos entregados al Gobierno de España y si no luchamos tendremos una generación de jóvenes a los que no les quedará más remedio que irse fuera”.

Linares señaló que el REF “no es una palabra, es parte de la idiosincrasia de nuestra tierra, parte de nuestros derechos adquiridos, es parte de nuestra canariedad, parte de nuestra lucha recogida en el Estatuto de Autonomía”.

Por ello advirtió de que “con el REF no se negocia, no somos un mercado persa, porque es parte de nuestra idiosincrasia”, alentando a los jóvenes a defenderlo “porque con él defendemos empleo”, y más cuando “estamos ante unas tasas de paro inasumibles que llegan al 62%”.

Además, el secretario general de los nacionalistas tinerfeños criticó que Tenerife “está en una situación lamentable" porque ha perdido el liderazgo que la isla había ganado con los diferentes gobiernos de CC.

"Pero aquí estamos, y los que pensaban que nos íbamos a diluir, que sepan que estamos más fuertes que nunca. Por eso tenemos que luchar y no amedrentarnos ante nadie”, sostuvo.

Por su parte Serafín Mesa, que sustituye a Verónica Meseguer, aseguró que afronta este reto “conociendo las dificultades a las que nos enfrentaremos los próximos años, con un Gobierno de Canarias y un Cabildo de Tenerife que mira hacia otro lado, dejando a un lado a la juventud y aplicando cero políticas juveniles eficaces y reales”.

“Un complot político de varios partidos hizo que nos echaran de diferentes instituciones pensando que ese sería el fin de Coalición Canaria, pero estaban muy equivocados", aseguró Serafín Mesa, quien dijo que "la política se hace en la calle, con la gente, con las comisiones de fiestas, con las asociaciones de vecinos, con las personas... y a eso no nos gana nadie".