La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (INFOCA), ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria ante las altas temperaturas que se prevén.

La alerta comenzará a estar activa a partir de las 09:00 horas de este domingo pues se espera registrar en ambas Islas temperaturas máximas cercanas a los 34 grados.

Además la humedad relativa en zonas de medianías se prevé que esté en valores de entre el 40 y el 60 por ciento; mientras, en las altas, a partir de 1.500 metros, se situarán entre el 20 y el 30 por ciento. A ello también se sumará el viento que en medianías soplará del nordeste, girando a componente este de 20 a 40 kilómetros por hora. A partir de 1.500 metros entrará del sudeste con una intensidad de 30 a 50 kilómetros hora.

Desde el Gobierno de Canarias se ofrece a la población, sobre todo la de núcleos rurales, una serie de consejos preventivos. Entre ellos, no tirar colillas encendidas ni cerillas, tanto si se camina como por la ventana del coche. La advertencia añade no lanzar cohetes, petardos, fuegos artificiales u otros artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso. Tampoco en terrenos agrícolas ni, sobre todo, en urbanizaciones rodeadas por bosque. Tampoco se recomienda dejar basura ni desperdicios y es conveniente eliminar las ramas que toquen la fachada de las casas. Cabe no olvidar tener preparadas herramientas básicas contra incendios (mangueras, hachas...) y alguna reserva de agua.

Si se tienen animales en casa el consejo es tener preparada una mochila de emergencia con trasportín plegable, documentación del animal –cartilla o pasaporte, licencia de animales potencialmente peligrosos e historial de tratamientos–, recipientes con agua y comida para dos o tres días, collar –si es posible reflectante con placa–, correa, bozal, bolsa para heces y botiquín si necesita tratamiento.