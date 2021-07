Aumenta la presencia de la variante Delta del SARS-CoV-2 en Canarias. En la última semana, los contagios ocasionados por esta cepa en las islas capitalinas se ha incrementado sensiblemente. El 41% de los positivos diagnosticados en Gran Canaria corresponden a esta variante, mientras que la cifra en Tenerife es del 23,2%. Según detalla la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ya hay indicios de que esta variante es más contagiosa y que su infección puede ser ligeramente más grave, pero no está teniendo una evasión inmunitaria, es decir, que no hay reinfecciones y no afecta a los vacunados. Los síntomas que ocasiona esta mutación del virus presentan ciertas diferencias con respecto a la cepa original. La variante india genera más secreción nasal y mucosidad, así como dolor de garganta y de cabeza.

Los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud ha superado ya la barrera de los dos millones de dosis de la vacuna contra la covid-19. En concreto, han inoculado 2.002.845 dosis, de las 2.221.390 recibidas, lo que representa un 90,16%. En el Archipiélago hay 1.220.315 personas que han recibido, al menos, una inyección del suero, es decir, el 62,24% de la población diana. Hasta el miércoles se había logrado la inmunización de 871.158 personas, quienes ya han completado la pauta vacunal contra la covid-19, lo que supone el 44,43% de la población diana del Archipiélago.

Esta semana comenzó la vacunación del grupo 12, formado por los jóvenes de entre 20 y 29 años y 17.450 personas ya han recibido el primer pinchazo, lo que supone el 6,93% de esta franja de edad. Por otra parte, el 40,09% de los componentes del grupo 11, los de entre 30 y 39, ya tiene al menos la primera dosis y el 5,74% ya está inmunizado. La inoculación del grupo 10, en el que se incluyen a las personas con edades comprendidas entre los 40 y 49 años, también ha avanzado de modo que 160.940 personas, el 49,98% ha recibido al menos una dosis, mientras que el 37,38% tiene la pauta completa.