El Pleno Extraordinario del Cabildo ha aprobado por unanimidad la modificación de la Ordenanza de Subvenciones para permitir que accedan a ellas pequeñas empresas, autónomos y personas, a pesar de tener deudas con la Seguridad Social o Hacienda. La unidad se ha quedado en la votación porque todos los grupos han expresado matices. Desde la óptica del PSOE, según el presidente, Pedro Martín, y la consejera de Hacienda, Berta Pérez supone «un orgullo por el trabajo bien hecho». Se suman Cs (socio de gobierno) y Sí Podemos Canarias (apoya desde fuera) aunque esta última formación reclama la patente de la idea. CC considera que «está bien, pero llega muy tarde». Mientras, el PP subraya que «si no hay otras medidas se quedará en el cobro de los intereses de la deuda».

Pedro Martín destaca que el Cabildo de Tenerife es el primero de Canarias en dar ayudas a pymes y autónomos con deudas. Considera que «aliviará la situación tributaria de profesionales y empresas tinerfeñas afectadas por las consecuencias de la pandemia». Además, señala, «les permitirá concurrir a subvenciones de otras administraciones». Insiste en que «se ha buscado una alternativa legal para dar ayudas a quienes hasta ahora no podían recibirlas por no estar al corriente de sus deudas tributarias». Valora: «Es un paso para aquellos que requieren ayudas sociales o becas de estudios y ahora podrán acceder a ellas».

Beneficiarios

La iniciativa incluye a personas beneficiarias de ayudas para cubrir necesidades básicas y promover la inclusión social; estudiantes con becas destinadas a la formación y personas con discapacidad. El objetivo: promover la generación de oportunidades y la empleabilidad. En cuanto a las pymes y autónomos, la modificación puntual de la Ordenanza ya se incluirá en las bases de la próxima convocatoria pública que prepara el Cabildo. En este caso se exceptúa estar al corriente del pago de deudas tributarias y con la Seguridad Social a las que sean justificadas en reparar los daños derivados de catástrofes naturales, recesión económica, emergencia extraordinaria, declaración del estado de alarma o cualquier otra eventualidad extraordinaria que así se precise y se justifique.

Cierta tensión

De forma telemática, el portavoz de Coalición Canaria, Carlos Alonso, reprocha la «tardanza» en llevar a cabo estas acciones. Incide en que «serán a partir de ahora y no con carácter retroactivo cuando muchas empresas ya han tenido que cerrar». El presidente del Cabildo responde con vehemencia: «Usted habla de tardanza y pudo haber tomado ya esta medida en 2008 con ocasión de la crisis anterior, Pero n lo hizo y ahora lo reprocha cuando somos la primera administración canaria que lo lleva a cabo». Hay cierta tensión en el ambiente. Berta Pérez habla de «mezquindad» pero prefiere quedase «con lo positivo: el gran trabajo desde la casa y el apoyo de todos». Pérez garantiza el «aval jurídico con todos los informes». Desde la Intervención despejan las dudas sobre posibles ilegalidades: «El artículo 13 permite las excensiones. Como siempre estaremos atentos al control de la legalidad según lleguen los expedientes para solicitar las ayudas». Pérez reconoce que «no tenemos las competencias peor sí hay un margen de actuación». Alaba el modelo del Consorcio de Tributos insular «donde ya están casi todos los municipios e, incluso, algunos de otras Islas». Lo entiende «exportable a otras administraciones». La responsable del área económica del Cabildo concluye: «Me quedo con lo constructivo: un expediente impoluto, el apoyo de todos los grupos del Cabildo y poder ayudar a quienes lo necesitan en esta profunda crisis que atravesamos. Repito: un orgullo».

Intereses y recargos

También ha aprobado el cambio en la ordenanza el Partido Popular. Sin embargo, su portavoz, Zaida González, muestra reticencias sobre la utilidad final de la subvención, Cree que «si no se complementa con otras medidas de ámbito estatal, no llegarán a ser efectivas». Recuerda: «Cuando la deuda está en periodo ejecutivo, empiezan los embargos a través de las cuentas bancarias». Resume: «Con un 35% de intereses, algo brutal para la época que vivimos, va a ser complicado que estas ayudas sirvan para algo más que para abonar recargos, el añadido a una deuda original que nunca se acaba de pagar». Propone la consejera popular que «desde el 1 de marzo pasado no lleguen a ejecutiva. Solo así se puede aplicar la inyección económica a su razón de ser. De lo contrario, nos quedamos a medias».

Visibilidad

Menos trabas legales en las ayudas económicas para autónomos, pymes y micropymes «gracias a Sí Podemos Canarias». Es la lectura desde este grupo político que resalta lo importante que es la «visibilización» reivindicativa «frente a quienes nos reducen desde el principio a minoritarios». La consejera y portavoz, María José Belda confía en que estas ayudas «puedan ahora llegar a quienes más lo necesitan», evitando así que se vean «abocados al cese de su actividad». Belda muestra la «satisfacción» de su grupo puesto que «se ha materializado la puesta en marcha de nuestra propuesta, consecuencia del acuerdo que desde Sí Podemos Canarias sacamos adelante durante el Debate del Estado de la Isla del pasado 30 de abril». Valora una medida que «convierte a esta administración en pionera y un referente en el Archipiélago». Belda concluye: «Nos sumamos a la consejera de Hacienda para que el resto de administraciones públicas interesadas adopten esta iniciativa». La portavoz agradece «el gran trabajo del personal de la casa». Concluye: «Hay quien dice que somos los del no a todo, pero ahí está nuestro trabajo de escuchar para dar soluciones a la ciudadanía».

La propuesta queda aprobada por 30 votos a favor –estaba ausente Juana María Reyes (CC)– y ninguno en contra. Todos de acuerdo... Más o menos,