Los religiosos salesianos dejan de residir en el histórico colegio San Isidro, junto a la plaza Franchy Alfaro, 73 años después de su llegada a la Villa de La Orotava, en el año 1948. La orden religiosa fundada por San Juan Bosco seguirá encargándose de la dirección del centro educativo, a través del joven sacerdote salesiano Francisco Jaldo Gómez, que tendrá su residencia en la comunidad de La Cuesta, en La Laguna. La Inspectoría Salesiana María Auxiliadora anunció en octubre de 2020 la suspensión de su comunidad religiosa de La Orotava, formada en la actualidad por tres sacerdotes, y el inicio, a partir del próximo curso escolar 2021-2022, de una nueva etapa sin religiosos con residencia permanente en este centro educativo.

La Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, en La Orotava, acogió el pasado lunes una misa de acción de gracias por la presencia de la congregación salesiana en la Villa desde 1948. El párroco, Óscar Guerra, presidió esta eucaristía concelebrada con Abel Medina, José María Martín y Lucas Camino, los tres sacerdotes salesianos que han formado la actual comunidad religiosa durante los últimos años; Felipe Acosta, director de los salesianos en La Cuesta, y Domingo Ponce y Aarón Delgado, dos sacerdotes de La Orotava.

A este homenaje también acudieron el alcalde villero, Francisco Linares, y otros miembros de la Corporación; el presidente del Patronato de la Fundación San Isidro; la actual directora educativa del colegio y el claustro de profesores, así como Salesianos Cooperadores, antiguo alumnos y otros miembros de la familia salesiana y de las diferentes congregaciones religiosas del Valle.

Óscar Guerra dedicó sus primeras palabras a expresar la gratitud por «el servicio de la congregación al colegio, a la comunidad parroquial y al Valle de La Orotava por su acompañamiento espiritual y su trabajo diario con los más jóvenes». Además, compartió con los presentes la opinión de que «las semillas sembradas durante más de siete generaciones han dado buenos frutos y han enseñado a recurrir a María Auxiliadora en las necesidades que se nos han presentado en la vida, con la certeza de que Dios nunca nos deja de la mano». A Dios agradeció que «los salesianos hayan sido puentes para el encuentro con Cristo de tantas generaciones, marcados por el carisma de San Juan Bosco».

El acto continuó con un sencillo vídeo que hizo un recorrido por la historia de las comunidades que han estado presentes en el municipio desde aquella primera, que llegó a La Orotava en agosto de 1948, encabezada por Claudio Sánchez y Víctor Rodríguez, sacerdote que con los años se convirtió en un referente social en los altos de La Orotava.

El director del centro villero, Abel Medina, reconoció que no les gusta tener que irse de una casa donde han compartido tanto; valoró «la buena sintonía que ha existido siempre entre los salesianos y La Orotava», y envió un mensaje de optimismo respecto al futuro: «Esto no se acaba. Nos trasladamos los salesianos a La Cuesta. Aquí vendrá un salesiano como director titular a celebrar y a dar clase. No os abandonamos. Os queremos y queremos seguir trabajando con vosotros».