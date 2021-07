El grupo de gobierno de Los Silos (CC-PP) da marcha atrás y vuelve a paralizar el trasvase de aguas residuales desde Garachico hacia el emisario submarino comarcal del Charco de la Araña. La alcaldesa, Macarena Fuentes (CC), ya había bloqueado la tramitación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del pasado viernes 2 de julio, que dio el visto bueno inicial al convenio con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, y ayer anunció que espera convocar hoy otra reunión de su gobierno para revocar definitivamente ese acuerdo, «a la espera de contar con los informes jurídicos que aclaren cuáles son las consecuencias de firmar o no firmar ese convenio».

Fuentes ha solicitado a la secretaria del Ayuntamiento silense que emita un informe para aclarar los riesgos jurídicos a los que se expone el grupo de gobierno tanto si firma como si rechaza la propuesta de convenio impulsada por el Cabildo de Tenerife. Además, la alcaldesa ha pedido otro informe jurídico al Cabildo insular y un pronunciamiento del Gobierno de Canarias.

«Quizás ha sido un error llevarlo a la junta, pero hemos rectificado y sólo tomaremos decisiones con el respaldo de informes jurídicos. Si firmar o no firmar supone riesgo de infracción penal, haremos lo que haya que hacer para cumplir la ley. No podemos saltarnos las leyes y exponernos a una condena», advierte la alcaldesa nacionalista. La plataforma ciudadana Los Silos-Isla Baja ha ejercido una notable presión para que todos los ayuntamientos de la comarca apuesten por la depuración natural y se opongan a cualquier vertido de aguas residuales tratadas o no al mar. Sin embargo, el municipio de Los Silos lleva, al menos desde 2017, saltándose la legislación al verter buena parte de sus aguas residuales directamente al mar y sin ningún tipo de tratamiento.

«Los Silos está vertiendo aguas residuales al mar ilegalmente. No tenemos permisos para hacerlo desde 2017, y eso debe quedar muy claro. Nos hemos encontrado con permisos caducados y con unas exigencias del Gobierno de Canarias, que también hemos pedido que nos aclaren por escrito. El emisario comarcal hay que repararlo y, según el acuerdo firmado por el PSOE de Los Silos en el año 2006, ese mantenimiento era una responsabilidad de este ayuntamiento, que no hizo nada en todos estos años», lamenta Fuentes.

«Hemos parado el acuerdo porque entendemos que ahora mismo no tenemos garantías. Necesitamos que la secretaria nos informe de las consecuencias jurídicas de firmar o no firmar este convenio. Nos ha dicho que su decisión no es vinculante y que la Junta de Gobierno tiene capacidad para resolver, pero nosotros necesitamos saber por qué tenemos que firmarlo o por qué podemos negarnos a firmar», insiste.

Situación «muy complicada»

Macarena Fuentes señala que su gobierno se encuentra en una situación muy complicada: «Una parte de la población se opone al convenio, pero el Consejo Insular de Aguas de Tenerife ya nos ha advertido de que si no firmamos ese acuerdo, donde se incluye una aportación económica de 420.000 euros para reparar el emisario y la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales, el Ayuntamiento de Los Silos tendría que asumirlo o nos expondríamos a denuncias. No es tan fácil. Si nos negamos al acuerdo, tendríamos que resolver todos esos problemas solos y no tenemos capacidad económica».

Mientras Los Silos vierte sus aguas residuales al mar sin tratar y sin permisos, al igual que ocurre en otros municipios de la comarca, la solución sigue sin estar clara. Fuentes sostiene que el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), se ha comprometido con ella a financiar la redacción de los proyectos de las depuradoras naturales de Erjos, Tierra del Trigo y El Polvillo, «pero no existe un compromiso de pago de esas obras». Para el Gobierno insular, la solución sigue siendo la depuración intensiva para reutilizar el agua para riego.

«Yo sigo defendiendo la depuración natural y que no se vierta ni una gota al mar, pero mientras esto se hace realidad, hay que encontrar una solución porque estamos incumpliendo desde 2017», resalta. A juicio de Fuentes, «también es comprensible que la ciudadanía se pregunte por qué el Cabildo de Tenerife no nos da esos 420.000 euros para poner en marcha un sistema de depuración natural. En estos momentos, resolver el problema de las aguas residuales es nuestra prioridad».