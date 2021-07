¿Cuánto afectó el coronavirus a lo que tenía planteado para el municipio?

Han sido dos años duros. Hemos tenido que modificar mucho de lo previsto. El virus ha cambiado la administración en la atención al ciudadano. Lo primero que hicimos fue modificar todas las instalaciones municipales para adaptarlas a las medidas, repartimos mascarillas a la población y aumentamos las partidas para servicios sociales. Prácticamente en plena pandemia tuvimos la grave crisis de los vertidos al mar del Polígono La Campana y de Costanera, que marcó un antes y un después en la gestión porque nuestras actuaciones tuvieron que ser valientes, tomamos el toro por los cuernos y solucionamos, en una época tan problemática, la realización de dos depuradoras, una en Costanera y otra en el polígono La Campana, la primera de aguas residuales industriales de Canarias y, además, dos estaciones de bombeo. Todo eso al margen de toda la contratación de obra pública que hemos hecho.

¿La depuradora de La Campana es la obra de la que se siente más satisfecho?

Hemos hecho cosas muy importantes para el municipio, pero para un gobierno verde es fundamental actuar cuando llega una crisis medioambiental que pone en riesgo la seguridad de las personas y el ecosistema. Fui denunciado por los vertidos al mar y fui denunciado por solucionar el problema. La justicia ha puesto a cada uno en su sitio y estamos orgullosos de esta obra. Orgulloso de venir a la política también para solucionar los problemas medioambientales. Hicimos un gran esfuerzo, porque nos costó 3,3 millones de euros de las arcas municipales, porque nadie nos ayudó en un principio, nos dejaron solos. Eché de menos al Cabildo y, al final, tengo que estar agradecido a los partidos de la oposición en el Cabildo para que, de los 3’3 millones, nos dieran millón y medio.

No ha estado exenta de polémica. Lo último ha sido su reprobación en un Consejo de Gobierno del Cabildo por un supuesto agravio institucional a la figura del consejero Javier Rodríguez...

El Cabildo no solo no ayudó, sino que se dedicó a poner palos en las ruedas. Lo demuestra que, en un día importante, con la presencia de representantes de seis partidos políticos –a saber, NC, CC, PP, PSOE, Verdes y SsP–, venga al acto de inauguración un consejero sin cumplir las normas y sin respetar nada, tal y como han demostrado los informes de la policía local, de la empresa contratada al efecto y del protocolo municipal. Después de haber sido invitado como correspondía, con quince días de antelación; después de que a las ocho y media de la mañana nos dicen que no vienen, después de inventarse que se le cruza un coche para no dejarlo pasar, ahora, con informes públicos, siguen mintiendo, tanto el consejero como el presidente del Cabildo. Es la mayor decepción política que me he llevado nunca y, además, es un mentiroso. A los documentos oficiales de los funcionarios públicos que desmienten su versión me remito. Están a disposición de cualquiera, incluido del presidente del Cabildo.

¿Teme que los proyectos que dependen de la financiación insular se vean comprometidos?

Ya tenemos al Cabildo denunciado por incumplir su compromiso con la calle El Sol, donde ha habido muertos y que es un problema gravísimo de seguridad. Hace dos años firmamos el convenio para mejorar esta carretera a su paso por La Esperanza y ahí sigue. Pero no es solo esa. Están la reforma del polideportivo de La Esperanza, el balizamiento de la costa, la segunda fase del camino de Los Carriles... todo está parado. Es una vergüenza. Tanto que dice el presidente del Cabildo que quiere ayudar a los vecinos de El Rosario, que lo demuestre.

¿Buscar el auxilio económico del vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez (NC), es un mecanismo de autodefensa?

Me han dado su confianza los vecinos y vecinas de El Rosario para trabajar por mejorar el municipio y los servicios públicos. Es lo que trato de hacer siempre. Comparto con el vicepresidente del Gobierno canario intereses comunes en temas como la mejora del ciclo integral del agua, algo importantísimo desde el punto de vista medioambiental, o la necesidad de un nuevo centro médico en La Esperanza. Su estado actual clama al cielo con falta de privacidad, sin ascensor, no está adaptado para las personas mayores, tienen que bajar los médicos para atenderlos. El nuevo centro médico, la reforma del colegio Leoncio Rodríguez y el proyecto para realizar el saneamiento de Lomo Pelado, que es otro problema histórico de vertidos, son proyectos en los que trabajamos.

¿Son los que quiere culminar en lo que queda de mandato?

Tenemos más. Está en licitación la redacción del nuevo Plan General de Ordenación, sin locuras y con la protección del medio ambiente como premisa, pero dando respuesta a un crecimiento comedido del municipio y seguridad jurídica a quienes quieran invertir en él. Tenemos el saneamiento de la TF-272, la carretera de Llano del Moro; a punto de acabar la licitación de la compra de suelo en el casco de La Esperanza para que el Instituto Canario de la Vivienda construya y haya una promoción de vivienda pública asequible para la ciudadanía; cambiaremos toda la red hidráulica de Radazul Bajo y, luego, en Radazul Alto; reformaremos los depósitos de agua de Radazul y de Tabaiba I; cambiaremos la totalidad del alumbrado público para hacerlo más eficiente y reducir la huella de carbono y las emisiones de CO2; tenemos muchos proyectos aprobados por el IDAE por más de dos millones de euros, proyectos presentados al Plan Reactiva Canarias y un ambicioso plan de asfaltado que pondremos en marcha el año que viene.

Uno de los atractivos de El Rosario es su restauración. ¿En qué situación se encuentra?

Para la hostelería, la restauración o el comercio están siendo momentos muy duros. Ha habido una situación complicada, pero creo que actuamos correctamente y con celeridad. Hemos dado ayudas económicas a todo el tejido empresarial, a los agricultores y a los ganaderos. Cuando se decretaron los cierres pusimos terrazas en todas las cafeterías y restaurantes que nos lo pidieron, con la colaboración de la asociación de empresarios. Hemos actuado al instante para buscar soluciones que parecían complejas y hemos hecho posible que siguieran desarrollando su actividad.

¿Cree que el Gobierno de Canarias ha actuado con improvisación?

Hay que acatar las decisiones judiciales. Se puede entender que las medidas sanitarias que se tomen por las administraciones han sido respetadas. Todavía tenemos otras medidas en playas, actos públicos. Hay que acatar las decisiones de las autoridades sanitarias y si los tribunales han decidido suspender cautelarmente esta medida habrá que ver los motivos que les han llevado a ello pero no tengo yo elementos para juzgar el fondo de la cuestión. Es una buena decisión para la restauración, pero cuando la Administración toma una decisión no creo que se tome gratuitamente y de forma arbitraria, pero si ahora el juzgado dice otra cosa, pues se acata. Me alegro por las miles de familias que viven de la hostelería que al final son las que han estado sufriendo esta pandemia especialmente.

¿Cómo realizará este verano la gestión del espacio en las playas?

La verdad es que el verano pasado dimos el campanazo con la reserva de espacio en las playas y fuimos pioneros, prácticamente a nivel nacional. Fue un sistema moderno, seguro y funcionó muy bien y así nos los hicieron saber los vecinos. Este verano la realidad es distinta, pero continuamos apostando por controlar los aforos y compaginar el disfrute de la costa con las medidas de seguridad. La primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Sara Cabello, ha coordinado un nuevo dispositivo para que cuando por razones de aforo no puedan acceder más coches se cierren algunas calles. Tenemos que seguir siendo responsables y fomentar el acceso de los visitantes en transporte público.

¿Cómo funciona el pacto de gobierno con Sí se Puede?

Muy bien. El gobierno lo formamos ocho concejales de IR-Verdes y uno de Sí se Puede y funciona perfectamente. Cada uno lleva sus competencias con autonomía y se despachan entre todos y todas los asuntos importantes de cada área. Es un pacto leal.