Fernando de Paz es un científico de origen palmero que disfruta de su jubilación con largos ratos en su finca de Icod de los Vinos. Allí atiende algunos cultivos en compañía de su perro pastor garafiano. Colabora con Ycoden Daute Radio, donde presenta el programa El Surco, dedicado a la agricultura, la ganadería y la pesca en Canarias. A sus 71 años, es un hombre tranquilo, que habla de forma pausada y sin darse demasiada importancia. Hace casi 30 años, en diciembre de 1992, este experto en nematodos lideró la complicada operación humanitaria para traer a Tenerife a 86 refugiados de la guerra de Bosnia, en la antigua Yugoslavia. Fue complicado y le trajo algunos sinsabores, pero no duda en afirmar que volvería a hacer lo mismo. Esta es la historia de la lucha de un hombre de paz por dar un futuro mejor a un grupo de familias que pudo escapar del horror gracias a la solidaridad que surgió a más de 3.400 kilómetros de distancia.

Desde muy joven se interesó por las situaciones conflictivas, «quizás porque mi padre tuvo que ir a la guerra civil cuando era casi un niño». Con su padre emigrado a Venezuela, Fernando de Paz se vio obligado a trasladarse desde Breña Alta, en La Palma, a estudiar al instituto Viera y Clavijo, en La Laguna, «metido en un barco con 100 pesetas en el bolsillo para poder hacer algo que no fuera cultivar tabaco toda la vida».

«Siempre me pregunté por qué los países eran capaces de entrar en una guerra. Por qué las familias o los vecinos se enfrentaban y llegaban a matarse por pensar diferente», recuerda. A aquella inquietud infantil se sumó, ya de adulto, la actividad como radioaficionado, que lo puso en contacto con residentes en la antigua Yugoslavia. «Mis mejores amigos en la radio eran de Bosnia, especialmente de la ciudad de Sarajevo, con los que hablaba desde la emisora que tenían montada en mi finca en Icod», explica. Así fue como entró en contacto con este conflicto, «desde los momentos previos en los que me advertían de que la cosa se estaba poniendo fea».

A raíz de aquellas conversaciones nocturnas, «a través de la conflictiva banda de 40 metros», Fernando de Paz se propuso comenzar a actuar mediante el Club de Leones de Icod, que entonces presidía. Aldín, un bosnio que logró sobrevivir al conflicto, fue uno de aquellos amigos de radio con los que pudo mantener contacto durante los peores días de la guerra.

«En Sarajevo la gente podía, de una manera u otra buscarse la vida, pero en los pueblos del noroeste, la situación era mucho más complicada y por eso empecé a fijarme en esa zona para tratar de ayudar. Por ello terminamos trayendo a vecinos de Prijedor, un lugar que llegué a visitar. Era un infierno y la gente había salido huyendo. Muchas familias, ancianos, mujeres y niños», detalla.

A su regreso a Tenerife, comenzó a preparar el programa de acogida con el Club de Leones, donde no siempre encontró buena acogida: «Teníamos muchas discusiones y gente que rechazaba la idea. Vista la situación y las reticencias de algunos, decido crear, por si acaso, la Asociación Amigos de la Paz, que fue la que continuó al final el proyecto. La cosa terminó pronto mal con el Club de Leones, que fue el colectivo que al principio nos dio el respaldo para montar esta operación internacional».

Tras establecer los contactos oportunos con el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Fernando de Paz se involucra en un complicado éxodo de 86 bosnios a través de Croacia y Hungría. «Con los hombres jóvenes teníamos mucha preocupación al cruzar Croacia, así que les pedíamos que se hicieran los enfermos. Muchos se pasaron el trayecto sin apenas comer para poder dar una imagen de debilidad», cuenta De Paz, que también acompañó al convoy.

«Conseguí, a través de un comandante que era de Tenerife, que Air Europa nos cediera gratis un avión para trasladarlos desde Budapest hasta la isla directamente. No había alternativa, así que cruzamos toda Croacia y media Hungría para llegar al avión –detalla–. Cuando ya estábamos volando, llegó una orden de Madrid que nos obligaba a desviarnos hacia allí y eso fue un problema. Nos recibieron todas las autoridades para la foto, pero luego pretendían que nosotros pagáramos el traslado hasta Tenerife. Tuvimos que echarle imaginación y presionar mucho para no pagar esos billetes. La guerra me enseñó a actuar pensando en el fin y en ocasiones tuve que mentir, por necesidad, como cuando dije que íbamos a pagarlos billetes y al final nos negamos».

La mayoría se alojó en Los Silos porque fue el ayuntamiento que se mostró más dispuesto a colaborar. El alcalde de entonces, Valentín Melo, habilitó el antiguo instituto para acogerlos. «Recibimos mucha solidaridad de toda la isla y, especialmente, de Gran Canaria, donde hubo personas y colectivos que llegaron a mandar camiones con camas o cargados de comida», resalta. En los momentos más duros «se hacía un llamamiento y la sociedad canaria siempre respondía. Nunca nos faltó nada».

El grupo de 86 bosnios que se alojó en la Isla Baja desde 1992 no fue el único con el que colaboró De Paz. También estuvo a cargo de otros grupos que se instalaron en Galicia. Para sacar el tiempo necesario para esta labor, pasó varios años con continuos permisos no retribuidos. Subraya que «desde el principio nos esforzamos para que se fueran organizando y cada familia pudiera encontrar un futuro, pero no fue siempre fácil».

«Algunos refugiados tuvieron problemas con el alcohol, debido a su delicada situación psicológica, y nos esforzamos por ayudarlos a encontrar trabajo o un lugar más adecuado para vivir, como una finca en Icod donde alguna familia pudo retomar su forma de vida anterior con tres o cuatro cabras y sus cultivos. Otros volvieron a Bosnia tras la guerra, como un grupo de 12 ancianos a los que acompañé en su regreso en un avión de las líneas aéreas bosnias en el que se habían llevado todos los cinturones de seguridad. Al final creo que logramos que todos salieran adelante», con casos como los de Hako, Suada, Alma Hopo, Sanela o Ado, que EL DÍA relató el pasado 23 de mayo de 2021.