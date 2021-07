Los trabajadores del Ayuntamiento de San Miguel de Abona están convocados a una huelga indefinida a partir de este lunes. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) atribuye al gobierno municipal «falta de respeto constante hacia los derechos de todos los empleados, rompiendo con cualquier presunción de buena voluntad negociadora y sin que exista un atisbo real de solventar problemas que requieren una urgente solución». La convocatoria incluye una concentración cada lunes a las puertas del consistorio.

El CSIF reclama igualdad retributiva entre el personal funcionario y laboral (a mismo trabajo, igual remuneración); avances en las prestaciones sociales del personal laboral, el reconocimiento de lo estipulado en la Ley de Presupuestos Generales de Canarias de 2018 sobre la recuperación, en casos de incapacidad temporal; bolsa de vacaciones y un plan de empleo prometido durante años en favor de todo el personal laboral del Ayuntamiento. El sindicato asegura que se producen represalias a algunos trabajadores y aclara que ningún trabajador votó en contra de convocar la huelga. «El Ayuntamiento lleva años prometiendo que se van a solucionar nuestros problemas como empleados, pero no se ha cumplido con nada de lo prometido».

El concejal de Personal, Antonio Rodríguez, asegura que «en ningún caso se puede hablar de merma del poder adquisitivo» de los trabajadores porque esa parte del convenio no se ha negociado, existiendo casi unanimidad en los 20 artículos abordados. Anuncia la disposición del gobierno local a seguir dialogando. «Las peticiones a las que se hace mención el CSIF aún no han sido objeto de negociación y, por tanto, no se puede hablar de rechazo ninguna de las propuestas planteadas», apostilla el edil.