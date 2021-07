¿Qué tal estos días en la Isla?

Me he sentido como en casa y me he reencontrado con viejos y grandes amigos. Hemos estado en instituciones oficiales y nos hemos reunido con la comunidad uruguaya. Hay unos 10.000 compatriotas en Canarias, la mayoría en Tenerife. Muchos se empadronaron en la Isla para huir de la crisis económica uruguaya de 2002. Pero bastantes retornaron cuando esa misma crisis tocó aquí.

Hay un pasado común entre la Isla y Canelones. Valórelo.

Más del 65% de los habitantes de Canelones y de todo Uruguay descienden de canarios. Nosotros nos quedamos con las costumbres, la idiosincrasia y el gentilicio. Se nos identifica solo con hablar por nuestra fuerza y nobleza, algo que enorgullece. Era jefe de campaña del Intendente de Canelones Marcos Carámbula cuando en 2005 le cambió el nombre a Comuna Canaria. Es la zona productiva más importante del país y la herencia canaria está por todas partes. La relación se mantiene y se fortalece; por ejemplo, somos los principales exportadores de carne para Canarias. Canelones es un trozo de Canarias en la República Oriental del Uruguay.

¿Cómo ha sido el homenaje a José Artigas en La Laguna?

Emocionante. Igual que comprobar cómo desde aquí partieron los antepasados de los grandes próceres de la Independencia de América Latina. De Artigas, pero también de Simón Bolívar o José Martí, entre otros. Ejemplos de la impronta de Canarias en el proceso libertador pero sobre todo en la construcción de las naciones.

¿Le recuerda La Laguna a Uruguay?

Mucho. Por el clima y por lo verde. Recordamos a Artigas en su día, en mi país es el de los abuelos (murió viejo) y a su abuela, una canaria parte de las familias que fundaron Montevideo. Me sorprende la magnitud de las oleadas migratorias para principios del siglo XVIII con hasta 8.000 personas en una o 4.000 en otra.

Yamandú. ¿Qué significa?

Mis padres nos pusieron nombres indígenas a los tres hijos. Yamandú, que tiene algo que ver con el liderazgo, Tabaré y Anahí, flor de ceibo, la flor nacional. Quisieron homenajear a los antepasados con nombres de caciques, jefes como los menceyes guanches.

¿Qué papel juega un empresario de éxito en la política?

Nací en un hogar comprometido política y socialmente. Mi madre, Marta, era maestra rural y mi padre, Ramón, productor agrícola. Me tocó emigrar a la ciudad y trabajar en la industria frigorífica. Aprendí de lo social y de lo político. Siempre he trabajado por los proyectos de una fuerza con principios y valores que defiende el progresismo como es el Frente Amplio. Se puede ser emprendedor y empresario con una fuerte vocación social. Yo doy el salto a la política como candidato en las elecciones de 2020 y renuncio para apoyar a Yamandú Orsi, el actual presidente.

Vinculado al fútbol como buen uruguayo.

Hace once años que presido el Club Juventud de Las Piedras. Tanto la ciudad como la entidad fueron fundadas por canarios. El fútbol es un símbolo patrio por encima del himno o la bandera. Son cuatro mundiales porque cuento los títulos olímpicos de 1924 (París) y 1928 (Amsterdam) junto a los de 1930. En casa, el primero de la FIFA, y 1950, con el mítico Maracanazo. De los 4 a los 13 años manda el babyfútbol que incluye a miles de niños. Y a sus padres porque ir al potrero (cancha y huerta) es religión. El movimiento social más importante del país y el secreto de los éxitos del fútbol uruguayo. Todo se organiza en torno al partido y a la torta, la masa de harina y agua frita en grasa de vaca. Una ONG por encima del estado que financia al club. Supera lo deportivo porque es encuentro, una fiesta donde se come y se toma mate. Y aulas al aire libre para formar en valores a niños y jóvenes. Cuando juega Uruguay se junta todo el mundo y se para el país. El Maracanazo es parte de la épica del pueblo uruguayo. Comparable a la primera batalla que ganan los americanos, la de Las Piedras, el 18 de mayo de 1811, cuando Artigas derrota a las tropas españolas.

Pretende llevar el tranvía de Tenerife a Canelones.

Sí, es viable y factible, El crecimiento demográfico es lento en Uruguay pero no en Canelones. Hay posibilidades expansivas en el litoral y ahí el tranvía puede jugar un papel. Hay espacio para familias con cierto poder adquisitivo y modelos como el teletrabajo. Los servicios requieren soluciones de movilidad para dar alternativas al auto o a la guagua. Cabe un transporte eficiente, rápido, puntual, económico y ecológico con la opción de las energías renovables. Habrá que hacer estudios pero puede ser una buena idea.

Canario

Uruguay tiene apellido canario,

–con capital en la ciudad de igual nombre–

Han sido días intensos en la Isla para Yamandú Costa, un habitual de Tenerife, a donde viaja cada año desde el 2002. Fue recibido en el Cabildo junto a la cónsul del país en Canarias, Celia Ondoño, y el presidente de Honor de la Cámara Uruguay-Canarias, el profesor Francisco Aznar. Con este guarda una gran amistad desde que visitara Uruguay en 2001 cuando era viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Lo conoció en su finca, La Chacra, sede de una de sus empresas dedicada a elaborar quesos. Costa resalta la estrecha relación con Canarias. Tanto es así que a un exitoso queso de cabra elaborado con gofio lo ha llamado

. Valora: «El gofio es habitual en nuestra gastronomía». En la Casa de los Capitanes de Laguna ha disfrutado de la exposición

centrada en la documentación recopilada por Aznar Vallejo, catedrático de la ULL, con un recorrido histórico desde la fundación de Montevideo por familias llegadas del Archipiélago hasta la actualidad. También ha participado en la ofrenda floral ante el busto del prócer de la Independencia, José Artigas, en el Camino Largo. Allí se honró a este nieto de lagunera el día de su nacimiento, el 19 de junio. El departamento de Canelones

Apretada agenda para un habitual de la Isla

está situado al sur de Uruguay. Posee una extensión de 4.536 kilómetros y tiene 520.187 habitantes, más del 65% descendientes de familias canarias. Vitivinicultura, lechería, ganadería, hortifruticultura e industria frigorífica son sus principales activos. La junta departamental es un órgano legislativo para el control de la gestión del ejecutivo. | J.D.M.