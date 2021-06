Tenerife es la segunda Isla europea más buscada para viajar este verano, según un estudio del portal especializado Musement. El trabajo recorre los gustos virtuales en 44 países de Europa. La Isla es la favorita no solo en España, sino también en Bélgica, Islandia, Letonia, Moldavia y Escocia. La plataforma de reservas de actividades y experiencias en destino sitúa a la griega Santorini, en el mar Egeo, como la preferida en un mayor número de países, once. Completan los primeros lugares Creta (Grecia) y Cerdeña (Italia).

Para la realización de este informe se han tomado en consideración los datos del volumen de búsqueda en Google de cada una de las Islas en esos países. David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife, valora la «buena noticia» porque se trata de una plataforma en línea –creada en 2013– dedicada a las ventas de tickets de ocio «reputada y con presencia internacional». Añade que «además, se basa en las búsquedas en Google lo que da un amplio espectro de fiabilidad». Eso, señala, va unido al hecho de ser «uno de los 50 mejores destinos post pandemia a nivel mundial según la revista Forbes».

Pérez asegura que «fructifica el trabajo de reposicionamiento incluido en el Nuevo Plan de Marqueting y haber puesto la lupa sobre los distintos perfiles». Recuerda que «en pandemia no paramos de trabajar. El confinamiento no permitía viajar pero sí visualizar. Lo que no se ve no existe. Ahí se despierta el deseo de ir al sitio». Subraya que «se ven ahora los frutos porque somos líderes nacionales en reservas de paquetes turísticos. Y mantenemos ese liderazgo incluso en Nivel 3 de alerta. Gracias a las bondades del destino y a la estrategia promocional».

Dentro de amplia oferta turística de Tenerife los usuarios virtuales destacan el atractivo del Teide, el turismo familiar o los pueblos y las playas «espectaculares».

David Pérez esboza el panorama actual: «El mercado francés es el que más crece y hay un repunte del alemán y el de los países del Este. Sin olvidar el nacional porque lideramos en reservas para julio, agosto y septiembre». Pérez destaca «la capacidad de resiliencia del destino y estamos ilusionados por ello. Pero no se puede planificar a largo plazo con la pandemia; ahora hay que reunirse cada lunes». Argumenta el consejero: «Hay capacidad para recuperar los seis millones de turistas del invierno 2019-2020, una cifra récord, pero se queda en el nivel de la conectividad. Otra cosa es que esas plazas se cubran. Los factores sanitarios determinarán el éxito y consolidación de esa tendencia».

Rodajes sostenibles

El consejero de Turismo de Tenerife también es el máximo responsable de la Tenerife Film Commission. Como un paso más en la apuesta por las producciones audiovisuales sostenibles hay que entender el recién finalizado curso de formación a una veintena de profesionales del ámbito de la producción audiovisual y del sector medioambiental con interés en las localizaciones de la Isla.

En el curso de una semana se agotaron las plazas e, incluso, quedó gente en lista de espera. «Haber cubierto el cupo supone una prueba de que contamos con un sector comprometido y vamos por el camino correcto”, expresa Pérez. Los asistentes tuvieron ocasión de conocer las funciones del ecománager o Green Production Manager, el responsable de llevar a cabo la producción de la manera menos invasiva y más sostenible.

Pérez asegura: «Estamos comprometidos con la sostenibilidad económica, social y medioambiental». En las producciones, por ejemplo, «una pequeña e independiente genera 50 toneladas de CO2, equivalente al consumo promedio de 10 hogares europeos en un año. Una superproducción llega hasta las 3.500 toneladas».