Luciano Marrero, portavoz de CC en Vilaflor, denuncia la «nefasta gestión» del gobierno municipal en materia del agua. Critica «los continuos cortes en el suministro de agua potable» en algunos barrios durante el último año, lo que fue objeto de la petición de un pleno extraordinario. Asegura que no le han facilitado las cifras de caudal de agua solicitadas e incide en la falta mantenimiento y sustitución en unas redes de abastecimiento «ya obsoletas», como son las de San Roque, El Callejón-El Calvario, El Lomo, Camino Real Alto y Bajo, Jama «y muchas más».

El concejal de CC muestra su malestar porque «solo se ha licitado uno de los proyectos que se dejaron redactados y con los informes favorables de las distintas áreas del Cabildo en anteriores mandatos» (Marrero y CC formaron gobierno con el PSOE de 2015 a 2019), «el que une la galería de El Pinalito con el depósito del Salguero». Por ello, exige al gobierno municipal «que explique a la ciudadanía chasnera qué ha hecho estos dos años de mandato en relación al agua».

Quien fuera el concejal responsable del área durante el mandato anterior no se explica «cómo es posible que no se hayan realizado labores de mantenimiento y limpieza de la única galería propiedad del pueblo de Vilaflor». En el pleno celebrado la semana pasada, la alcaldesa aseguró que «no hay informes del ingeniero de Minas correspondientes a las actuaciones llevadas a cabo en la galería El Pinalito durante los dos últimos años porque no se habían realizado actuaciones en esa galería», enfatiza el concejal.

El portavoz nacionalista recuerda que el verano de 2020 hubo varios cortes en el abastecimiento de agua en diferentes barrios y que la alcaldesa atribuyó el hecho «al excesivo consumo producido en el núcleo de La Ladera».

Luciano Marrero García advierte de que el verano ya es una realidad, por lo que demanda de la Alcaldía de Vilaflor «que el gobierno municipal afronte la situación que se avecina sin la dejadez a la que no tiene habituados, y, sobre todo, respecto a la gestión del abastecimiento de agua en el municipio».

El gobierno local (PSOE) no ofreció ayer una respuesta a esta crítica.