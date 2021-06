Los concejales del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Tacoronte han decidido no renunciar a sus competencias, de momento. En un comunicado remitido ayer, el edil Carlos Medina, aseguró que «lo hacen por no generar más inestabilidad al municipio de la que ha generado ya el ahora alcalde, José Daniel Díaz», de Nueva Canarias (NC). Entiende Medina que el PSOE «tiene que defender y exigir la Alcaldía para los socialistas de Tacoronte, no renunciar a ella».

De esta forma, Carlos Medina continúa realizando pronunciamientos públicos atribuyéndose la Portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Tacoronte, si bien desde los órganos de la Dirección insular de esta formación política le han desautorizado como tal, dejando muy claro que no es miembro del PSOE, por haber sido expulsado, hecho anunciado el pasado día 3 de diciembre de 2020 y registrado en el Consistorio. En el mismo acto fue expulsada la también concejala Sandra Ramos.

Ayer, Medina hizo pública la decisión de no renunciar a las competencias por parte de los ediles socialistas, tras una reunión del Grupo Municipal Socialista celebrada durante la mañana, afirmó. Encuentro al que asistieron los citados Medina Dorta y Ramos Pérez, así como Carmen Dorta y Julio Navarro. Faltó Tarsis Manuel Morales, el único edil militante del PSOE. En el comunicado, Medina reiteró que «el tiempo como alcalde de José Daniel Díaz ha expirado. No está legitimado ni por las urnas ni por el pacto de gobierno firmado en 2019 por PSOE, NC y SSP, y ahora pretende quedarse con lo que no le corresponde».

El concejal recordó lo sucedido anteayer, fecha en la que tuvo lugar una reunión de la mesa de seguimiento del pacto de gobierno, «por el que, a partir de este mismo mes de junio, José Daniel Díaz debería ceder la Alcaldía a los socialistas, quedándose él con la primera Tenencia de Alcaldía». Tras la misma, el hasta ahora alcalde de la localidad decidió, «de manera unilateral», cesar a Carlos Medina y designar a Tarsis Morales como primer teniente de alcalde, «saltándose a la número dos del Partido Socialista, Carmen Dorta».

Carlos Medina aseguró, a través del comunicado, que al ser conocedor de la decisión del alcalde, «les apercibió de que no va a renunciar ni a su acta como concejal ni a la Portavocía del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tacoronte, pues soy la única voz autorizada, dado que el socialismo tacorontero se ha quedado huérfano».

Desautorizado

Mientras el PSOE tiene claro que Carlos Medina «no debe hablar en nombre del PSOE porque está expulsado del partido», el edil tacorontero considera que el acuerdo de gobernabilidad debe cumplirse, porque la Secretaría del Ayuntamiento de Tacoronte aún no considera que la expulsión de Medina y de Ramos sea definitiva. Ese acuerdo fue firmado en junio de 2019 y permitió a José Daniel Díaz (NC) obtener el bastón de mando con cuatro concejales, apoyado por los cinco del PSOE y los dos ediles de Sí Se Puede (SSP). La Alcaldía precisa de 11 votos, y en la Corporación tacorontera hay seis ediles de Ciudadanos (Cs), tres del PSOE, cuatro de NC, tres de CC-PNC, dos de SSP, dos expulsados del PSOE y uno del Partido Popular (PP).

La moción de censura es posible, pero el alcalde, Daniel Díaz, espera que la misma no se produzca y que la oposición mantenga la actitud responsable mostrada hasta ahora. Asimismo, entiende que el acuerdo con el PSOE se mantiene vigente, aunque la gestión del Partido Socialista en Tacoronte esté en manos de una comisión gestora, expuso ayer en Radio Club Tenerife.