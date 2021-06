El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha abogado este martes por tomar medidas restrictivas en la isla, ante el aumento de casos de covid-19, sin tener por ello que subir el nivel y afectar a la economía.

Pedro Martín, en declaraciones a los periodistas, ha anunciado que el Gobierno de Canarias va a tomar nuevas medidas de restricción que no ha precisado, si bien ha defendido la necesidad de controlar las reuniones de la franja de edad entre 20 y 29 años.

El presidente del Cabildo tinerfeño, tras reunirse con el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo; y el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, espera que el "incremento desmedido" de personas infectadas con Covid-19 en Tenerife no suponga subir a nivel 3, pues eso haría que pagasen "justos por pecadores".

"El Gobierno me ha confirmado que vamos a tener que tomar nuevas medidas de restricción", ha afirmado Martín, quien ha insistido en que espera que eso no signifique cambiar de nivel y afectar a los que en este momento no son los causantes.

Asimismo, ha indicado que el próximo jueves se reunirá con los alcaldes de la isla para apelar a la necesidad de controlar las reuniones en la franja de edad de entre 20 y 29 años.

Sobre la vacunación, ha dicho que está creciendo en Tenerife "a muy buen ritmo" y ha indicado que esta tarde entrará en funcionamiento el pabellón Santiago Martín como nuevo punto de vacunación.

Sobre el uso de la mascarilla, ha opinado que en Tenerife no se debería prescindir de ella, pues generaría una "falsa seguridad" y "todavía" no hay motivos para "relajarnos de esa forma".

También se ha mostrado en contra de la celebración de hogueras de San Juan y ha hecho hincapié en que se ha intensificado el trabajo de los rastreadores, cuya eficacia es similar a Gran Canaria.

La dispersión geográfica o un mayor número de habitantes son algunos de los posibles motivos del incremento de casos covid-19 en Tenerife frente a Gran Canaria, ha agregado.

No obstante, ha admitido que por el momento no hay certezas de por qué en Tenerife hay más incidencia.

"No podemos bajar la guardia", ha aseverado Pedro Martín, quien ha recordado que han fallecido personas mayores a pesar de tener las dos dosis de la vacuna suministradas.