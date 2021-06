El candidato del PSOE en Tacoronte en las elecciones locales de 2019, Carlos Medina Dorta, emitió ayer un comunicado como «portavoz del PSOE en el Ayuntamiento» para exigir al alcalde, José Daniel Díaz (Nueva Canarias), que cumpla el pacto de gobierno, firmado en junio de 2019, y le entregue la Alcaldía hasta el final del mandato. Fuentes de la dirección insular del PSOE han desautorizado a Carlos Medina: «No debe hablar en nombre del PSOE porque está expulsado del partido».

Medina considera que el acuerdo debe cumplirse porque la Secretaría del Ayuntamiento de Tacoronte aún no considera que la expulsión sea definitiva. A su juicio, ni él ni la edil Sandra Ramos, concejala socialista en el Consistorio, han sido aún expulsados del PSOE: «La conformación del Grupo Municipal Socialista en Tacoronte no ha cambiado. Instamos a José Daniel Díaz a no meterse en los asuntos de otras formaciones políticas que, además, han sido leales a lo firmado, y le recordamos que su plazo como alcalde ha expirado».

El edil socialista reclama «el cumplimiento de la palabra dada de todos y cada uno de los firmantes del acuerdo. De lo contrario, sería una traición a la ciudadanía de Tacoronte y la ruptura de un camino de unidad para las formaciones de izquierda». Además, ha pedido la convocatoria de la mesa de seguimiento del pacto de gobierno para hoy a las 9:00.

Respecto a la situación del PSOE en Tacoronte, Carlos Medina muestra su rechazo y el de «militantes y simpatizantes respecto a la decisión de la gestora del PSOE de renunciar a la Alcaldía en favor del portavoz de Nueva Canarias. No entendemos esa postura y por ello hemos firmado un manifiesto que vamos a elevar a los órganos del PSOE mostrando nuestra absoluta disconformidad».

Medina insiste en que, pese al anuncio de su expulsión del partido en diciembre de 2020, el actual alcalde debería cederle, a partir de este mes, «la Alcaldía y pasar a formar parte del grupo de gobierno como primer teniente de alcalde». El concejal recuerda que el acuerdo firmado en junio de 2019 permitió a José Daniel Díaz obtener el bastón de mando «con tan solo cuatro concejales, apoyado por los cinco concejales del PSOE y los dos ediles de Sí Se Puede (SSP), con Violeta Moreno al frente».

Tal y como informó EL DÍA el pasado 9 de junio, el cumplimiento de este acuerdo se enfrenta a un obstáculo aparentemente insalvable, que promueve la continuidad de José Daniel Díaz al frente de la Alcaldía de Tacoronte: los 11 votos necesarios para elegir a un nuevo alcalde. Para cumplir el intercambio del bastón de mando, Díaz tendría que renunciar al cargo y, posteriormente, habría que convocar un pleno para elegir a su sustituto, que tiene que recibir al menos 11 votos favorables. En la Corporación tacorontera hay seis ediles de Ciudadanos (Cs), tres del PSOE, cuatro de NC, tres de CC-PNC, dos de SSP, dos expulsados del PSOE y uno del PP. Las cuentas no salen para que Carlos Medina se convierta en alcalde, salvo que lo apoyaran los tres ediles del partido que ha tramitado su expulsión, los tres de CC o al menos 3 de los 6 de Cs.