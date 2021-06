Sí Podemos Arona exige a Antonella Aliotti su dimisión como concejala en el Ayuntamiento de Arona, en cuyo Pleno es la única representante de la coalición formada por Sí se Puede y Podemos Arona. En un comunicado hecho público ayer, aseguran que la decisión la adopta la Asamblea Local de la formación ecosocialista y el Círculo de la morada. Justifican la petición en «la persistencia de Aliotti en no rendir cuentas ni someterse a fiscalización alguna» por la coalición , «así como su voluntad, ratificada recientemente, de no reconocer los acuerdos firmados entre ambos partidos».

A estas causas añade que tampoco reconoce «la validez del acuerdo electoral alcanzado entre ambas organizaciones ni del documento ratificado por la asamblea del Círculo de Podemos Arona, que le exige ceder su acta a la formación hermana, Sí se Puede, transcurridos los dos años de su turno de representación». La coalición entiende que Aliotti no tiene en cuenta sus decisiones, no acata los acuerdos adoptados entre ambas formacioens y no asume el programa por el que concurrió a las elecciones. «Esto último es evidente, al no querer reunirse con integrantes de las organizaciones para orientar el sentido de su voto en la corporación y recoger todas las iniciativas que estas consideren oportunas para trasladarlas al pleno y a las comisiones de las que ella forma parte».

Esperanzas frustradas

Por estos motivos, la coalición entiende que Aliotti «rompe sus acuerdos y compromisos de manera unilateral y abrupta con Sí se Puede y Podemos Arona, así como con la mayoría de la ciudadanía que la votó». Por ello, la coalición «ve frustradas las esperanzas de cambio que ha depositado la gente trabajadora del municipio al apoyar su programa político». Asimismo, considera «vital la exigencia de esta dimisión ante el desconcertante panorama político de Arona y ante la imposibilidad de cerrar acuerdos con Aliotti, que pretende continuar tomando sus decisiones por su cuenta, sin dar cuenta del sentido de su voto ni asumir la voluntad democrática de la mayoría de Sí Podemos Arona, tal como hace desde finales de 2020», indican en el comunicado.

Este es el motivo por el que la coalición «no ha tenido más alternativa que desvincularse de las decisiones adoptadas por Aliotti, especialmente a partir de este momento definitivo». Sí Podemos Arona también asegura que se desmarca «de los acuerdos que Aliotti pueda alcanzar en el Ayuntamiento de Arona, así como de todas sus intervenciones públicas». En el mismo comunicado, ambas formaciones políticas «lamentan profundamente esta situación». Aluden a que «la irresponsabilidad de una persona perjudica de manera significativa la voluntad de miles» de votantes.

Sí Podemos Arona recibió 1.306 votos (6,57%) en las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019, lo que la convirtió en la la quinta fuerza política local. Fue elegido concejal Julio Concepción, que dejó el acta para ocupar el cargo de Director General de Diversidad en el Gobierno canario el 1 de agosto de ese mismo año, puesto del que dimitió en febrero de 2020.