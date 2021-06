Airam Puerta ejercerá de alcalde en funciones de Güímar hasta el pleno en el que será investido como regidor el nacionalista Gustavo Pérez, Airam Puerta, cumpliendo con el compromiso adquirido en junio de 2019. Reconoce «lo complicado que ha sido dirigir el municipio desde el principio» y durante los dos años en los que ha ejercicio el cargo, sobre todo por las repercusiones del Covid-19, «que lo retrasó todo». No obstante, explica que «si hemos podido avanzar es gracias a la entrega de todo el cuerpo funcionarial municipal», al que dedica palabras de elogio, sin olvidar a los miembros del grupo municipal y «diversos concejales del resto de la Corporación».

A la hora de hacer balance de sus años de alcalde, detalla actuaciones realizadas o que están en ejecución. Además, avanza las acciones proyectadas y que se materializarán «desde que se obtengan las bases legales necesarias para su realización». En este marco incluye la licitación de la gestión de los residuos y la limpieza viaria, «ahora reforzado», y el de parques y jardines, «por los que se ha estado trabajando durante más de un año».

En su balance, Puerta recuerda que «primero fueron los más de dos millones y medio de euros que había que intentar pagar a todos los empresarios». Dinero que se correspondía con facturas presentadas al finalizar el mandato anterior, pero «peligraban sus cobros al no tener contratos que aseguraran el buen uso del dinero público y, por tanto, el cumplimiento estricto de la Ley de Contratos del Sector Público». Ello «provocó ciertas tensiones internas, pues no todos estaban de acuerdo en abonar estos créditos que nos demandaban y, por tanto, que exploraran la vía judicial para que se determinara o no el abono de las mismas». Al final, «con la ayuda de los servicios jurídicos municipales y demás trabajadores públicos, habilitamos diversos mecanismos legales, invocando el enriquecimiento injusto como base jurisprudencial, siempre y cuando se garantizara que los servicios estaban prestados». Tras todo lo indicado, finalmente se tramitó el pago de más del 70% de esas facturas «y así, tener un gesto con muchas familias que necesitaban cobrar cuanto antes lo que se les debía».

Durante los meses siguientes, Puerta explica que trabajaron con las distintas administraciones supramunicipales a la búsqueda de los fondos necesarios «para que desarrollasen las diversas obras que demandábamos». Asegura el ahora regidor en funciones que «logramos más de 10 millones de euros que ayudaron al impulso de muchas de las actuaciones que actualmente vemos y así, potenciar nuestra economía». Para ello, se encargaron los proyectos «y se presionó muchísimo para obtener los distintos informes sectoriales». Puerta atribuye a esa manera de trabajar, «desde el despacho», la puesta en marcha de «múltiples actuaciones que están cambiando la imagen de Güímar».

Airam Puerta anuncia que «seguiré trabajando, junto a mis compañeros de viaje, insistentemente para ayudar a mejorar esta tierra, pues no se es más alcalde con un bastón, lo importante es demostrar seguir siéndolo aun cuando has dejado de serlo. Además, pondré mi empeño para continuar, de manera cautelosa, con la implantación de la futura central hidroeléctrica en nuestro municipio, además de un parking de cuatro plantas en la zona central».