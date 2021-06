Más de 26.160 personas habían firmado hasta la tarde de este jueves 17 de junio de 2021 para exigir al Gobierno de Canarias la creación de un puesto de salvamento marítimo en el norte de Tenerife. A través de la plataforma virtual Change.org, el equivalente a toda la población de Icod de los Vinos y El Tanque han mostrado su respaldo a la campaña que inició Natalia González, la madre de Alejandro Torres González, el joven militar que perdió la vida ahogado tras sufrir una caída en una zona acantilada de Puerto de la Cruz, en octubre de 2019.

La iniciativa de Natalia González tenía 3.000 firmas de apoyo a finales de mayo y en menos de un mes ha multiplicado por ocho sus apoyos. Los más de 26.000 firmantes se dirigen a la Consejería de Seguridad del Gobierno de Canarias para que cree un puesto de salvamento marítimo profesional y permanente en el Norte de la isla de Tenerife.

González recuerda en su petición que «esta pesadilla comenzó hace casi dos años. Llevo luchando desde entonces por lograr que se mejoren los servicios de salvamento marítimo en el norte de Tenerife. No he recibido ni un solo contacto directo del Gobierno de Canarias, no quieren reunirse conmigo ni quieren escuchar mi demanda. Hoy, después de tantos días del comienzo de esta pesadilla que se ha llevado a mi hijo, os pido que firméis esta petición para que la Consejería de Seguridad del Gobierno de Canarias haga su trabajo y aporte soluciones». Considera «triste» que se siga ignorando esta demanda ahora colectiva.

«Mi hijo Ale no volverá a la vida, pero podemos evitar que otra persona pase por esto» Natalia González - Madre de Alejandro Torres González

«Mi hijo Ale no volverá a la vida. Eso ya lo sé, pero evitaremos entre todos que otra persona pase por esto», concluye Natalia González. Esta madre lleva casi dos años alertando de que «entre Tacoronte y Buenavista del Norte estamos totalmente desprotegidos», por lo que reclama a Julio Pérez (PSOE), el consejero responsable de Seguridad y Justicia en el Gobierno de Canarias, que «revise los medios de los que disponemos, tanto aéreos como marítimos, para poder dar una respuesta inmediata ante cualquier accidente. Sobre todo ahora que se acerca el verano».

Esta madre, que ahora cuenta con más de 26.160 apoyos, subraya que cuando consiga el compromiso regional para la creación de ese puesto permanente ya tendrá la paz para «poder seguir mi vida con más normalidad».

El joven Alejandro Torres González, un militar profesional conocido entre sus seres queridos como Ale, perdió la vida el 5 de octubre de 2019 tras sufrir una caída en Los Riscos de Martiánez, en Puerto de la Cruz, cuando fue a disfrutar de la costa en compañía de su novia. Natalia González acudió a la Fiscalía para denunciar un operativo de rescate que considera deficiente y que ahora aspira a mejorar con esta campaña «por la seguridad de todos».