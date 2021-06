El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, mantuvo recientemente una reunión con el alcalde de La Orotava, Francisco Linares (CC), para analizar «la actual y compleja situación administrativa y presupuestaria que los ayuntamientos están viviendo, que podría empeorar, de no tomarse medidas urgentes para frenar la negativa tendencia en los diferentes sectores económicos y evitar así graves repercusiones para la ciudadanía», según indica el dirigente de la patronal provincial del sector de la construcción. Linares planteó a Fepeco «la imperiosa necesidad de que el Gobierno de Canarias active y dote con una ficha financiera con carácter de urgencia un plan de reconstrucción municipal que posibilite a los ayuntamientos poder atender todos los servicios esenciales y extraordinarios que ya se están prestando, haciéndolo con recursos propios y que no se podrán seguir manteniendo a medio plazo, si no hay una inyección económica adicional».

Tanto Óscar Izquierdo como Linares abogan por la «urgente necesidad de derogar o flexibilizar la actual Ley de Contratos Públicos». A su juicio, «tal y como está ahora, lo único que hace esta ley es paralizar y dilatar los procesos administrativos. Es una ley poco útil, muy densa y tremendamente engorrosa», lamentan.

"Tenemos la imperiosa necesidad de que el Gobierno de Canarias active y dote con una ficha financiera con carácter de urgencia un plan de reconstrucción municipal para los ayuntamientos" Francisco Linares - Alcalde de La Orotava

Ambos consideran "inadmisible que la burocracia administrativa impida llevar a cabo de forma rápida y ágil los planes de inversión que los ayuntamientos canarios tienen en marcha. Porque son tiempos de necesidad y de agilidad en las gestiones municipales".

Óscar Izquierdo coincide en que estas medidas son "de urgente prioridad" para "poder dinamizar e impulsar los distintos sectores económicos, especialmente el de la construcción, que es la locomotora y arrastre de los demás sectores económicos y a su vez, repercuta en la generación de empleo y dinamice el tejido productivo local de los municipios".