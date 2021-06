El pleno del Cabildo sobre el estado de la Isla del pasado día 30 de abril aprobaba una iniciativa de la portavoz del Grupo Popular, Zaida González, «para ayudar a las ONG a contratar a personal suficiente para que los talleres de verano sean inclusivos». Sin embargo, un mes después, la consejera del PP pregunta en Comisión Plenaria por su moción y la respuesta del grupo de gobierno es que «no es posible hacerla efectiva este año por falta de tiempo». González recuerda que «desde hace un año pido algo que me parece fundamental: convertir en inclusivas, es decir para todos, las actividades de esta época del año destinadas a los niños».

González aclara: «Mi texto original incluía a todas las entidades, también las privadas. Pero lo aprobado hace referencia únicamente a las sin ánimo de lucro. Lo que pido es que se cumpla».

En su moción la consejera popular solicita establecer una línea de subvenciones relacionada de manera específica con la contratación de personal especializado para acometer la atención a los niños con discapacidad en estos talleres. Según el ratio cuidador/menores.

González valora: «Sin contratar más personal es imposible la inclusión y el Cabildo tiene que ser, y así presume, garante de la inclusión». Y añade: «Cuando pregunté en mayo pensé que me hablarían de los pliegos del concurso pero no fue así. La respuesta me dejó atónita».

La portavoz popular resume: «El equipo de gobierno se considera valedor de las personas con discapacidad pero ni siquiera ha hecho efectivo el trabajo más básico. Al menos en este aspecto concreto de mi petición».

González indica: «La situación sanitaria provocada por la pandemia, y las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias para la protección de la ciudadanía, han provocado que no se oferten actividades para niños durante el periodo vacacional», una situación que en consideración de la portavoz de los populares «se convierte en una fuente de preocupación, pues dificulta la conciliación familiar en el verano».

Esta circunstancia, subraya, «es especialmente alarmante para los padres y madres de niños con discapacidad, dada la falta de oferta de talleres o actividades inclusivas, debido al alto coste que le supone a los organizadores la contratación de más personal para afrontar la atención a estos niños y niñas».

Por este motivo, incide, «es necesario que el Cabildo se implique en conseguir la igualdad y la inclusión de los menores con discapacidad, garantizando su acceso a los talleres para las vacaciones de verano». Este año al menos, no será posible.

Actividades en el MUNA.

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) acoge una serie de talleres vacacionales para niños de 3 a 12 años que abarcará el período comprendido entre el 24 de junio y el 3 de septiembre. Esta iniciativa permitirá que los más pequeños se familiaricen con la cultura y la naturaleza, además de acercarlos al mundo de los museos. La consejera insular del área de Museos, Concepción Rivero, destaca la importancia de promover este tipo de actividades «que permiten estimular la mente de nuestros niños y niñas y les ofrecen una oportunidad para despertar sus inquietudes científicas». Los talleres se desarrollarán de 9:00 a 14:00 horas, con la posibilidad de acogerse a la opción de permanencia, en cuyo caso estarían de 7:30 a 16:00 horas (almuerzo de casa o con comedor por 9 euros). Durante este tiempo los menores inscritos realizarán diferentes actividades lúdico educativas, relacionadas con la ciencia, el arte y el tiempo libre, con contenidos transversales en materia de medioambiente y valores. Cada semana estará marcada por un eje que orientará el contenido de los talleres. La primera está destinada a la integración de los menores, la segunda lleva por nombre Semana de Canarias y, la tercera, Semana de la Tierra. Las de agosto están aún por determinar.

La inscripción se puede realizar a través de la página web, museosdetenerife.org, y es posible reservar plazas por semanas completas, con un coste de 90 euros, o por días sueltos, en cuyo caso el precio será de 20 euros.