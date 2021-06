El maravilloso mundo de las mantelinas

Cada verano, cientos de mantelinas llegan en grandes grupos a Tenerife. Un documental muestra la importancia de este pez tan común como desconocido. Está en peligro de extinción.

Todos los años, entre el 15 de julio y el 15 de octubre, se repite el mismo fenómeno en las playas de Los Cristianos (Arona) y Puerto Colón (Santiago del Teide): llegan grandes concentraciones de mantelinas, especie también conocidas como raya mariposa. Quienes lo conocen bien y lo han estudian aseguran que es un verdadera espectáculo de la rica y variada biodiversidad marina de las aguas de Tenerife y, en general, de Canarias. Uno de los que más saben de la llegada de grandes grupos de ejemplares de este pez cartilaginoso es Felipe Ravina. «Mi vida siempre ha estado ligada al mar», asegura. Los charcos a los que le llevaba su padre de pequeño fueron la primera escuela para este documentalista marino que ha inmortalizado la vida de esta especie en el documental Canarias: Refugio de mantelinas.

La carencia de otras obras audiovisuales sobre este tipo de raya y su importancia en los ecosistemas marinos de Canarias le motivó a realizar el documental, que ha sido grabado en las costas de todas las Islas. Se estrenará a principios de julio en el canal de YouTube Especies de Canarias. La fecha de estreno no está fijada por azar: saldrá a la luz antes de que lleguen las primeras concentraciones de este verano. Las imágenes, que fueron grabadas en los veranos de 2019 y 2020, muestran la vida y los peligros a los que se enfrentan las mantelinas.

Todo empezó en La Pinta

Todo comenzó en la playa de La Pinta, otra zona habitual de mantelinas. Felipe Ravina se dio cuenta de que los bañistas no tenían ningún respeto por estos peces tan peculiares. «Las pisaban, intentaban sacarlas del agua e incluso las cazaban por la noche». Al ver el maltrato que sufrían, Ravina decidió hablar con el Ayuntamiento de Adeje y, con su colaboración, logró que se pusieran carteles en La Pinta para pedir precaución a los bañistas. Gracias a la buena acogida de la medida, el tinerfeño decidió ir un paso más allá y filmar un documental para concienciar a la población de una especie poco conocida, aunque está presente en las costas del suroeste de Tenerife cada verano. «Las concentraciones pueden ser de hasta 150 ejemplares y esto no se da en ningún otro sitio del mundo. Es un valor inmenso para Canarias».

La mantelina, Gymnura altavela en su nombre científico, se encuentra en peligro crítico de extinción. Existen tres niveles creados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para clasificar el bienestar y el número de población de un animal y la mantelina está en el más alto. Los principales riesgos a los que se enfrenta en Canarias son la degradación de su hábitat por la basura y la contaminación del agua, la pesca accidental, la irresponsabilidad ciudadana y en menor medida la pesca ilegal.

Felipe Ravina explica que todos los canarios pueden poner su granito de arena para conseguir la preservación de esta especie y da algunas claves para ello: «Si van a la playa en verano hay que intentar entrar arrastrando los pies para no pisarlas y respetar su espacio. Además, debemos conocerlas precisamente viendo el documental». Conseguir el balance entre tomar las mejores imágenes y respetar el hábitat fue la parte más difícil. «Hay que pensar primero en el bienestar de los animales y luego en las imágenes. No tendría sentido hacer un documental para concienciar sobre el respeto a las mantelinas y que yo no lo cumpliera».

Felipe Ravina, graduado en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), también es el creador del proyecto Especies de Canarias, nacido en 2015. «Es la plataforma en redes sociales sobre biodiversidad marina más grande de España», exclama orgulloso. Es un portal de divulgación en redes que muestra mediante vídeos y fotos las diferentes especies de los mares de Canarias para que la población las valore. «No se nos enseña nada de la biodiversidad canaria en el colegio», denuncia Ravina, que aclara que «lo realmente importante es lo que tenemos en la puerta de casa, y deberíamos aprender de ello y cuidarlo». A través de esta plataforma ya ha subido otros trabajos audiovisuales, como el documental El suroeste de Tenerife y el corto Tiburón Solrayo, que ganó el certamen World Shootout 2020, una competición que premia a los fotógrafos submarinos de todo el mundo.

Las mantelinas pueden medir hasta dos metros y en verano se encuentran apenas a 30 o 40 centímetros de profundidad, antes de que el agua roce las rodillas. En Tenerife se encuentran en Puerto Colón y Los Cristianos, sobre todo. Para poder observarlas, Ravina recomienda subirse a las rocas que están en las playas donde hay «una visibilidad mejor que buceando, porque son muy asustadizas». No se conoce la razón por la que van a la orilla en verano pero se piensa que puede ser por la temperatura del agua. Muchas hembras paren sus crías en las costas. El resto del año se pueden encontar más alejadas de la orilla –10 o 20 metros– y se observan menos que en verano. Los desplazamientos estivales se han empezado a estudiar el año pasado por investigadores de la Ulpgc, pero aún quedan muchos aspectos que se desconocen. Aunque es infrecuente, algunas mantelinas tienen una extraña malformación sin explicación. Su rostro está incompleto. Tienen un hueco por la falta de fusión de la aleta derecha al cráneo. Se ha demostrado que esto tiene consecuencias negativas como una mayor desventaja para la captura de peces y el camuflaje. Es una especie poco estudiada con lo que Ravina tuvo que partir de cero para recabar la información.

Al ser unas habituales de las costas tinerfeñas, los bañistas tienen que convivir con ellas todos los años pero Ravina opina que la mayoría de personas no conocen a esta especie. “A la gente, al verlas todos los años, le parecía algo común y no les daba el valor que tienen”. Ravina cree que es necesario que los canarios sepan la importancia que cumple este animal en el ecosistema para que le den el valor que merece: «La especie regula los ecosistemas. Si no se conoce su enorme valor, la gente no se va a interesar por su preservación».

La contaminación marina

Una de las claves para su preservación es la contaminación de los mares. «Hay tomas bastante fuertes en el documental en el que las mantelinas conviven con un montón de basura en la orilla». El documental de Ravina muestra un problema que desborda a las playas tinerfeñas. Sin ir más lejos, una recogida de basura durante este mes en Las Teresitas retiró 250 kilos de basura como neumáticos, plásticos, latas, botellas y mascarillas. Este tipo de basura es fácil de recoger pero los microplásticos son casi impercetibles. Ravina se queja de que cada vez que su sumerge salen a la superficie con basura. «Canarias tiene un problema de basura en el mar», sentencia. El buceador pone sus esperanzas en la entrada en vigor el 3 de julio de este año de la prohibición de los plásticos de un solo uso aprobado por la Unión Europea en 2019. Desde esta fecha, los gobiernos tendrán que adaptar su legislación para prohibir pajitas, cubiertos de plástico de un solo uso o bastoncillos de algodón, muchos de los cuales acaban en el mar.

Por ahora, solo se puede ver el trailer del documental en el canal de YouTube Especies de Canarias pero este adelanto ya muestra algunas escenas de lo que será la obra audiovisual. En el vídeo, las rayas mariposa nadan de forma pausada y tranquila por los arenosos fondos marinos aunque también muestra momentos de tensión en los que las mantelinas sufren daños por anzuelos o pisadas de los bañistas.

Concienciar a la población

En un día de rodaje, Ravina casi se queda sin las imáganes por una entrada de agua en la cápsula de su cámara. A toda prisa salió del mar para intentar salvarla. «Es la peor pesadilla para un cámara marino». Por suerte, salvó su cámara y consiguió terminar el documental, con el que espera «concienciar a la población de un animal maravilloso» que a veces parece sonreír con su boca justo bajo los ojos.