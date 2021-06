El Cabildo ha comenzado a buscar locales en alquiler para reubicar dependencias administrativas y trasladar a parte de su personal. El motivo es que a corto o medio plazo, sin fecha concreta definida aún, se van a reanudar los trabajos de rehabilitación de la fachada del Palacio Insular. La intención es tener definidas algunas opciones cuando llegue ese momento.

La Corporación publica en la Plataforma de Contratación del Estado una consulta preliminar dirigida, principalmente, a contar con esos espacios cuando se inicien las obras de reparación y refuerzo de la fachada, pero también para el desarrollo de otras actividades propias.

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica pretende, a través de la publicación, localizar en el mercado de arrendamiento espacios para reubicar dependencias de los servicios administrativos y técnicos situados en el Palacio Insular. Los trabajos harán necesario el realojo provisional del personal.

La consulta está abierta a cualquier operador del mercado inmobiliario, ya sea persona física o jurídica, que facilite información sobre locales o espacios disponibles que se adecuen a las características que requiere el Cabildo. Los interesados han podido participar en el procedimiento por vía telemática.

Entre las características que deben reunir los locales se encuentran disponer de una extensión mínima de 450 metros cuadrados y ubicarse en un radio máximo de tres kilómetros alrededor del Palacio Insular. Además, tendrán que contar con varias plantas y disponer de las condiciones arquitectónicas que posibiliten el acceso a personas con dificultades de movilidad o de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

Asimismo, los locales deberán estar bien comunicados, tener certificado de eficiencia energética, presentar unas buenas condiciones de habitabilidad, contar con adecuadas características de ventilación y climatización, así como permitir un uso para oficinas y dependencias administrativas a corto plazo.

Las primeras obras de reforma en la fachada del inmueble se remontan a 2008. Posteriormente, en 2016 se detectaron nuevos problemas y a partir de ahí se han desarrollado trabajos de manera intermitente los últimos años. En algunos períodos han generado un paisaje muy poco atractivo de entramado de andamiajes o mallas, que aún hoy se mantienen.

El Cabildo cuenta con unos 8.400 empleados en total aunque la mayoría no trabaja –menos aún con la opción virtual que ha dado la pandemia– en un inmueble inaugurado a finales de 1940 –aunque la obra empezó en 1935– que firma uno de los grandes de la arquitectura en Canarias: José Enrique Marrero Regalado.

Retraso en los trabajos del Anexo

El Cabildo saca a licitación en 2018 la rehabilitación del edificio anexo al Palacio Insular porque presenta problemas estructurales. El plazo de ejecución previsto era 33 meses. Posteriormente, el Consejo de Gobierno Insular del 19 de marzo de 2019 adjudica el contrato a la Unión Temporal de Empresas (UTE) gallega formada por Emergis Construcción SL y Proyección Galicia SA. El presupuesto es de 6.792.598 euros y el plazo de ejecución se mantiene. La fecha de finalización prevista es el 24 de abril de 2022. Pero, tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, paran las obras. La constructora solicita el 10 de febrero de este año la ampliación del plazo en 171 días «ante retrasos ocasionados por circunstancias no imputables». Entre otras cosas era imposible la demolición de los torreones superiores del edificio. El Servicio Técnico de Patrimonio insular emite su informe el 3 de marzo. Es favorable al retraso pero solo de 133 días, no los 171 que pide la UTE. El pasado 13 de abril el Consejo de Gobierno establece una nueva fecha para que culminen los trabajos: el 4 de septiembre de 2022. De momento, la obra lleva bastante tiempo parada y en estructura, lo cual da una imagen no muy favorable de un entorno céntrico y de paso.