Las jornadas Buenavista Diversa comenzaron con una mesa titulada La diversidad de la sociedad y las personas que las conforman, con la intervención del alcalde de Buenavista del Norte, Antonio González Fortes; el director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero Naranjo, y los invitados Carla Antonelli, actriz y activista LGTBI+; el rapero El Chojin, conocido por la implicación social de sus letras, y el diseñador de moda Juan Carlos Mesa. Este festival, que este fin de semana ofrece diferentes espacios de encuentro, convivencia y discusión, arrancó con el reto de ayudar a propiciar una sociedad más justa y plural.

Antonio González Fortes resaltó que estas jornadas «sientan las bases de un trabajo que el Ayuntamiento de Buenavista del Norte se compromete a llevar a cabo, porque, aunque trabajamos de forma decidida por una sociedad más justa y plural, es indudable que tras los trabajos de las próximas mesas, obtendremos una visión mucho más rica y amplia para impulsar más proyectos en torno a la diversidad, que se mantengan durante todo el año».

Miguel Montero Naranjo hizo hincapié en el esfuerzo por dar visibilidad a las personas con discapacidad: «Lo que no se nombra, no se ve. Buenavista Diversa habla de la inclusión real. Muchas veces se entiende la inclusión como el hecho de trabajar los colectivos con sus gentes o con sus familiares y, en este sentido, este es un trabajo que implica a la ciudadanía, abierto, participativo y colaborativo».

Cada uno de los invitados a esta mesa inaugural habló desde su experiencia vital. Carla Antonelli recordó los difíciles momentos que vivió tras su marcha de Tenerife y cómo volvió a su Güímar natal después de 30 años. Además, afirmó que «nadie ha podido con nosotras, porque juntas, juntos y juntes, somos mejores».

El Chojin hizo reflexiones sobre el racismo con el que convive a diario y explicó que «el país no tiene un problema con la migración, el problema lo tienen esas personas que se juegan la vida para llegar a un mundo un poquito mejor». Juan Carlos Mesa confesó haber vivido una infancia rodeado de personas diversas, de tal modo que «siempre he entendido la vida de una forma diversa, nadie es igual, todos somos distintos y esto nos enriquece». Se refirió a sus trabajos como colecciones para ambos sexos porque «la moda no tiene género», ya que entiende que las personas deben ponerse aquello que les gusta y con lo que se sienten bien», aunque confesó que la mayor parte de su público son mujeres y que su trabajo es «demostrar que todas las mujeres son maravillosas».

La primera jornada finalizó con la proyección del cortometraje «Lapas y viejas», que dio paso a un coloquio con el cineasta Miguel Morales y las artistas Celeste González y Daniasa Curbelo. Buenavista Diversa, que este año trabaja tanto la diversidad funcional como el concepto de sociedad plural con diferentes colectivos como el LGTBI o los migrantes, celebró este viernes talleres, varias mesas de debate y un concierto de Javier Álvarez. Continuará mañana sábado12 de junio con una charla sobre empresas consolidadas, con Valerio del Rosario y Antonia Jaster; una mesa sobre migraciones; rutas guiadas, y los conciertos de Hermanos Thioune (18:30) y El Chojin (21:00), ambos en la plaza General Eulate. Para el domingo 13 de junio, de 10:30 a 12:30 en la calle La Alhóndiga, están previstas las actividades familiares con talleres de danza y percusión africana. A las 13:30 se presentarán las conclusiones de estas jornadas.