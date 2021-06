El hotel Bahía del Duque y Las Villas, de The Tais Hotels & Villas, en Tenerife, han configurado una exclusiva experiencia chill out, con sesiones de dj en directo en las instalaciones de su lujoso Bahía Wellness Retreat, reconocido como uno de los mejores centros de bienestar de Europa. El nuevo concepto Bahía Wellness Night consiste en una velada en el marco de Bahía Wellness Retreat. Ubicado al aire libre, en el corazón del hotel, este espacio se transforma al caer la tarde en un escenario en el que disfrutar de sesiones musicales en directo en su relajante Vitality Pool y su cascada de dos metros, circuito de talasoterapia, piscina de hidromasaje y camas de burbujas. Con la puesta de sol, los efectos relajantes de la música chill out se potencian al activarse su espectacular sistema de cromoterapia.

Según explica la directora del Hotel, Cristina de Juan, «Bahía Wellness Retreat es una verdadera joya en el interior del hotel. Inspirados en su espectacular sistema de cromoterapia, hemos configurado un selecto concepto para disfrutar de las noches de los viernes escuchando música chill out a cargo de prestigiosos dj en un entorno incomparable».

A la llegada a Bahía Wellness Retreat, el huésped recibe un cóctel de bienvenida, con su correspondiente hamaca y toalla. Respetando todas las medidas de seguridad, en la hamaca se sirve una bandeja degustación de picoteo que incluye aceitunas aliñadas, hummus de queso de cabra con sticks de sésamo, focaccia de mozzarella y rúcula con pesto rosso, mini burguer de ternera con guacamole y bao de langostino enchipotlado.

Las Bahía Wellness Night tienen lugar los viernes, desde hoy, entre las 20:00 y las 23:00 horas. El acceso es limitado y exclusivo para 30 asistentes, con reserva anticipada, y tienen un precio de 55 euros, con acceso al parking del hotel incluido.

Además, el Hotel Bahía del Duque y Las Villas cuentan con la opción adicional de un exclusivo paquete de alojamiento, que incluye la estancia del viernes y la entrada a la Bahía Wellness Night.

Bahía del Duque, con una trayectoria de 27 años y elegido por muchos expertos como uno de los mejores establecimientos hoteleros que existen en Europa, ha sabido mantenerse fiel a sus valores iniciales de excelencia.