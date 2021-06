El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Los Realejos exige a la concejala del PP Isabel Socorro que abandone su puesto como responsable de Cultura por, supuestamente, haber rechazado la presencia de la exalcaldesa socialista de San Juan de la Rambla Fidela Velázquez en la presentación de un libro en la Casa de la Cultura. Para el portavoz socialista, Miguel Agustín García, «es gravísimo que se impidiese la presencia de Velázquez».

El PSOE señala que la exalcaldesa ramblera estaba invitada el pasado 17 de mayo a la presentación del libro El Legado, del escritor realejero Juan José González, ya que es la autora del prólogo. Este acto se enmarca dentro del Ciclo de Conferencias de las Fiestas de Mayo, y según sostiene el Grupo Municipal Socialista, «el autor fue advertido de que la presencia de Velázquez supondría el fin de cualquier colaboración por parte del Consistorio realejero, y que ni siquiera asistiría al evento nadie en representación de la Concejalía de Cultura».

Miguel Agustín García señala que «estamos ante un acto de censura y soberbia por parte de un grupo de gobierno que cree que el municipio es su coto particular. Si la concejala no sabe ejercer su función de representación de toda la ciudadanía, dejando sus guerritas partidistas para el ámbito particular, mejor haría en dar un paso atrás y abandonar un cargo que, parece, le queda grande». A juicio de García, «estos vetos ensucian el programa de las Fiestas de Mayo, avergüenzan a la ciudadanía y empañan el espíritu abierto y respetuoso del municipio».

El portavoz socialista cree que «la edil le debe una disculpa al autor de la obra y a la persona a la que ha ofendido con su veto, así como a los vecinos y vecinas», y también considera que el alcalde, Manuel Domínguez, «debería sumarse a esa disculpa, e incluso encabezarla, porque también tiene responsabilidad en este episodio tan lamentable y vergonzoso». El Gobierno local (PP), consultado por EL DÍA, prefirió ayer no pronunciarse respecto a esta polémica.