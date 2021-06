Los diputados regionales de CC Rosa Dávila y José Alberto Díaz-Estébanez exigen al Gobierno de Canarias «la reanudación inmediata de la lucha canaria», proporcionando test a los luchadores, la higienización de los terreros y la aplicación de «las medidas necesarias para que haya una vuelta inmediata y segura» a la actividad de este deporte, que está viviendo «una situación dramática y de hartazgo» por la falta de competición.

Esta demanda la plantean tras visitar el terrero Mencey Tegueste, junto lo los concejales de CC, Norberto Padilla, Javier Galván, Marcela del Castillo y Candelaria García, y del secretario general local, Raúl Palmero. Los nacionalistas recogieron allí las demandas de los luchadores y la directiva del C.L. Tegueste a través de su presidente, Marcos Galván.

Las quejas se centran en la incomprensión por la inactividad de la lucha canaria frente a las competiciones de otras modalidades deportivas «con el mismo nivel de contacto», como las eliminatorias regionales de boxeo o los campeonatos de lucha Sambo, en Murcia. Esta situación pone en peligro el futuro de la lucha canaria, asegura Galván, quien alude al «éxodo de menores luchadores» a otros deportes que sí han reanudado su actividad, lo que «puede hipotecar el futuro de nuestro deporte autóctono».

La diputada nacionalista y secretaria insular de organización, Rosa Dávila, recordó que en octubre del año pasado el Parlamento canario aprobó, por unanimidad, una Proposición No de Ley impulsada por CC que instaba al Ejecutivo a agilizar el protocolo para reanudar la práctica de la lucha canaria, con la realización de tests a los deportistas y mantener, al menos la contribución económica a las federaciones. «El Gobierno no ha hecho nada. No hay protocolos de actuación, no hay voluntad, no hay nada. Las federaciones lo están intentando, los luchadores se preguntan por qué otras disciplinas sí y la lucha no. No están haciendo nada para evitar daños a la mayor expresión de nuestra identidad como pueblo, lo que nos hace diferentes, nos une e identifica: la lucha canaria», incidió Dávila.