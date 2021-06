La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Rosario González, informa de que la resolución del Cabildo de la convocatoria de subvenciones a los municipios «se firmó el 1 de diciembre de 2020, apenas un mes antes de que terminase el ejercicio presupuestario, lo que generó que la propia Corporación insular se viese obligada a retrasar el plazo de ejecución».

González sale así al paso de unas declaraciones del presidente del Cabildo, Pedro Martín, quien «critica la capacidad de gestión de Santa Cruz, cuando es la propia institución insular la que tardó más de seis meses, entre marzo y septiembre de 2020, en convocar una línea de ayudas a las familias de Tenerife, a través de sus ayuntamientos». Añade González que «el retraso fue tal, que el Cabildo tuvo que reconocer que no daba tiempo a tramitarla y debió modificar los plazos para ejecutar la subvención, pues era lógico que los ayuntamientos no tuviesen tiempo material para hacerlo».

Esta subvención para el Ayuntamiento de Santa Cruz es de 726.757 euros, de los que se invirtieron 360.351 en 2020 y 366.406 en el presente ejercicio. Se puede tramitar hasta agosto, «por lo que Santa Cruz no va a dejar de invertir ni un céntimo de euro en dichas ayudas, como no lo hace en las demás», aclara González. «Santa Cruz va a invertir este año más de siete millones solo en ayudas a alimentos; en cuatro meses ya hemos superado los tres millones y no vamos a dejar de gastar ni un euro mientras haya necesidad en el municipio», asegura la concejal, quien ha recordado al presidente del Cabildo que «no puede presumir de invertir 7,6 millones en un año, pues es lo mismo que invierte Santa Cruz con una cuarta parte de la población de la Isla».

Respecto a los bonos de Titsa que el Consistorio se ha visto obligado a devolver por ser defectuosos, la edil ha señalado que «parece que Pedro Martín y su consejera, Marián Franquet, viven muy alejados de la realidad de miles de familias de Santa Cruz y del resto de la Isla». Lo explica: «Hay usuarios que han tenido que bajarse de la guagua por los bonos en mal estado que entregó el Cabildo, una situación indigna para quienes están pasando por un momento muy delicado».

Rosario González pide al gobierno del Cabildo que, «a la mayor brevedad posible, emita de nuevo esos bonos para que podamos repartirlos a los usuarios en situación de vulnerabilidad, que son quienes más lo necesitan y, sobre todo, dejen de hacer política con un asunto tan delicado».

«No es aceptable»

Alfonso Cabello, secretario general de CC en Santa Cruz, anuncia que «se acabó permanecer prudentes y dejar pasar los agravios, ataques, falsedades e inexactitudes del PSOE y los partidos que lo apoyan en los gobiernos insular y autonómico contra CC o el Ayuntamiento de la capital». Advierte de que «se contestará con respeto, pero con datos y sin paños calientes a quienes se despachan desde administraciones que son de todos, también de los chicharreros, con un relato que nada tiene que ver con la realidad ni la verdad».

Cabello ejemplifica con los Bonos Consumo, «de los que ya hay vendidos 9.000, con una inversión de 375.000 euros y 800.00 de beneficio para los comercios». Concluye con otras iniciativas: la bonificación de la tasa de basura, las terrazas express o el cambio de uso para el ocio nocturno.