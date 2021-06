El presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha querido puntualizar unas recientes declaraciones del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien ha afirmado que «(Martín) no está a la altura porque no da ayudas al Banco de Alimentos». Asegura al respecto que «lo primero que hay que indicar es que la corporación insular sí está poniendo dinero para ayudar a los que más lo necesitan». Martín puntualiza: «Damos aportaciones económicas a los municipios de la Isla para ayudas sociales de emergencia, entre ellas, para la compra de alimentos a las familias más necesitadas».

El presidente insular aclara: «En los últimos nueve meses movilizamos 7,6 millones de euros, una cantidad nunca financiada antes por el Cabildo, para este fin». Martín remarca: «Esta institución, mientras tuvo presidentes de CC, jamás colaboró con dinero para ayudar a todos los servicios sociales de la Isla. Ni siquiera cuando se le pidió por parte de los ayuntamientos en la crisis de 2008».

Martín entiende que «lo lamentable es que el año pasado hemos entregado al Ayuntamiento de Santa Cruz 726.757 euros para colaborar en la ayuda a las familias más necesitadas, y este año le entregaremos la misma cantidad; en total, casi 1,5 millones de euros». Subraya: «Nuestra sorpresa es que de esa cifra, por el momento, solo ha destinado 70.000 euros al Banco de Alimentos, cuando podría utilizar la totalidad del importe para ese fin». Y remarca: «Las afirmaciones que realiza Bermúdez, por lo tanto, no solo no son ciertas, sino que, además, muestran su incapacidad para resolver problemas aunque el Cabildo lo ayude».

Pero es que, además, valora Martín, «el Cabildo no solo apoya a las asociaciones que colaboran en el reparto de alimentos y a los ayuntamientos, sino que también hemos realizado otras campañas». Incide en que «con el imprescindible trabajo de los voluntarios, durante el confinamiento hemos repartido 368 toneladas de alimentos a 7.500 familias de Tenerife, incluido, lógicamente, el municipio de Santa Cruz». Resume: «En total, más de 15.000 cajas de alimentos frescos destinados a los niños y niñas que tienen asignada cuota cero en los comedores escolares, y unas 3.500 en Santa Cruz».

Asimismo, como ayuda a los municipios en esta situación de crisis, señala, «estamos poniendo 18 millones de euros para repartir entre todos los ayuntamientos, facilitando que puedan contratar a personas desempleadas». «Esta medida es una iniciativa del actual gobierno insular y CC nunca tomó medidas como esta”, precisa Pedro Martín.

El presidente señala que «las críticas del alcalde de Santa Cruz al Cabildo no son nuevas». Así, reseña, «en ocasiones, su gobierno nos critica porque no publicitamos el Carnaval en la promoción turística de la Isla. Demostramos que no es cierto, sino que se anuncia, y mucho». Además, prosigue, «critica al Cabildo porque, según él, perdemos plazas aéreas en beneficio de Gran Canaria. Le demostramos que no es cierto: Tenerife supera a nuestra isla hermana en 1.240.000 plazas 2021». Asimismo, afirma, «echa la culpa al Cabildo porque les entregamos 1.174 bonos de Titsa que no funcionan. Pero comprobamos los tickets y estaban bien. Ocurrió que el ayuntamiento mezcló bonos de uso urbano (solo para la capital), con interurbanos, y se liaron. Cuando llegaron las quejas de los usuarios, la solución fue otra vez echar la culpa al Cabildo».

Martín concluye con una reflexión: «Seguiremos colaborando con nuestra capital y en cualquier iniciativa buena para Santa Cruz, a pesar de que su alcalde siga responsabilizando al Cabildo de cualquier problema para poder justificar sus limitaciones».