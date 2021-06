El grupo de CC-PNC del Cabildo califica la pérdida del proyecto Predinfor para la implantación de sistemas de detección temprana y predicción del riesgo forestal como una «vergüenza». A juicio del consejero Félix Fariña, «Tenerife pierde otro proyecto más y exigiremos responsabilidades» debido a «la falta de gestión del PSOE y de Ciudadanos».

El consejero nacionalista explica que el convenio entre el Cabildo y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se aprobó en mayo de 2019 y se firmó en diciembre de ese año. Considera que «desde entonces, no han hecho nada, ni una sola gestión. En noviembre de 2020 ya les advertimos que iban a perder los fondos y el vicepresidente, Enrique Arriaga, dijo que no habría problema y que se establecería un nuevo calendario para ejecutarlo». Reflexiona: «Cinco meses después se destapa la realidad y es que no han hecho nada de nada y hay que devolver los fondos que ya había transferido el Ministerio, que ascienden a 4,1 millones de euros».

La inversión total del proyecto Predinfor ascendía a 6,9 millones de euros, de los cuales el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aportaba casi 5,9 y el resto la Corporación insular. Fariña explica: “El Cabildo tenía que realizar una serie de actuaciones, pero no las hizo».

Desde la perspectiva del consejero de CC, «es impresentable que Arriaga le eche la culpa a los funcionarios o a la pandemia de su falta de gestión». Félix Fariña apostilla: «Como no se la puede echar a Coalición Canaria, ahora dice que el proyecto se pierde porque los funcionarios no han hecho el trabajo». El consejero güimarero subraya: «Su obligación es gestionar y hacer que los equipos de trabajo funcionen y la realidad es que no ha sabido licitar ni consumir un 10% de los fondos».

Ocho torres de vigilancia

Predinfor contemplaba intercomunicar las ocho torres de vigilancia con que cuenta la Isla –solo hay dos en servicio– con el uso de la tecnología moderna (incluía la fibra) e incorporar el sistema al proyecto Drago, del IAC, para utilizar un satélite y disponer de información adicional capaz de desarrollar modelos predictivos más seguros que la simple observancia en torre. «Hemos solicitado toda la información del expediente y exigiremos responsabilidades», señala Fariña. El mismo concluye señalando que «en el reciente incendio de Arico ha quedado demostrado que la detección temprana es fundamental para evitar que el fuego se propague y no podemos permitir que este tipo de proyectos se pierdan».