El pasado 14 de mayo el historiador del arte Germán Rodríguez publicó en la red social Facebook la fotografía principal que se reproduce en estas páginas, para denunciar la creciente pérdida de hojas en una de las copas de los dragos gemelos de Realejo Bajo, situados en la plaza Domínguez Alonso, en Los Realejos. Dos días después, otro realejero, Rubén Toste, trasladó el problema al Ayuntamiento, a través de la aplicación de incidencias, y el día 17 comenzaron las visitas de técnicos y especialistas en botánica. Preocupa la salud de uno de los ejemplares de esta pareja histórica y emblemática.

Germán Rodríguez recordó que «entre San Agustín y Realejo Bajo hay varios dragos monumentales. Desde el de Siete Fuentes al de San Francisco, pasando por el hueco de otros que desaparecieron como el drago del Osario en la calle Nueva». Su denuncia inicial llegó de la pura observación: «Desde hace unos días me llama la atención la claridad en la copa de uno de los dragos de la plaza Domínguez Afonso. En su lado, en el suelo, se ven un gran número de hojas. El contrario luce tupido y frondoso. Es algo evidente. Debería estudiarse y ser analizado por expertos, pero no podemos perderlo. No se puede desatender a unos ejemplares que nos diferencian como pueblo y esto no es algo de unos pocos días».

Agradecimiento a los vecinos

El portavoz del Gobierno realejero, Adolfo González Pérez-Siverio (PP), agradece la colaboración de los vecinos y subraya que gracias a su advertencia sobre «los posibles signos de afección sobre la salud de estos dragos ubicados en el entorno de Realejo Bajo, el Ayuntamiento contactó de manera inmediata con el área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, así como el departamento de Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), a través de la dirección del Jardín Botánico de Aclimatación de La Orotava». En los últimos días, personal de especializado de estas tres entidades han acudido al municipio para «inspeccionar y valorar de forma directa tanto los llamados dragos gemelos como el ejemplar ubicado en el cementerio de San Francisco», según explica el primer teniente de alcalde.

Las observaciones por parte de estos especialistas continuarán en los próximos días y, además, la próxima semana está prevista una valoración sobre el drago de Siete Fuentes, en el entorno de San Agustín.

«Una vez que se conozcan los resultados que ofrezcan las valoraciones de los técnicos, el Ayuntamiento de Los Realejos seguirá a disposición de lo que se determine para realizar cuantas intervenciones se estimen oportunas», anuncia Adolfo González. La próxima semana se contará también con una grúa para observar con más detenimiento y cercanía las copas de ambos ejemplares y, además, está prevista la visita de responsables del Comité Técnico del Drago de Icod de los Vinos, que se encarga del mantenimiento y conservación de este ejemplar milenario. Esta observación es una de las claves para determinar qué puede afectar a la salud de este ejemplar.

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez (PP), asegura que le tiene «un especial cariño a estos dos dragos», así que «en cuanto me llegó la noticia de que uno podía estar enfermo, me entristeció y, de inmediato, buscamos ayuda. Ya estamos trabajando para saber que le puede pasar y cómo actuar».

La primera medida que se ha tomado ha sido retirar toda la vegetación y la red de riego de los parterres donde crecen estos dragos y se está a la espera de nuevas indicaciones. Según Adolfo González, las conclusiones preliminares son esperanzadoras y se cree que el problema «podría estar en la falta de tierra suficiente, por tratarse de una zona ya urbanizada». En breve se realizará un análisis de la calidad del suelo para determinar si puede existir una falta de nutrientes en el terreno. «Aún no hay ninguna decisión tomada, pero se barajan varias opciones, como por ejemplo ampliar la zona de tierra que rodea a ambos ejemplares. Por eso hemos hablado también con el área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife», explica el concejal.

Adolfo González es moderadamente optimista y recalca que los técnicos no han visto nada que pueda anticipar un fatal desenlace de forma inminente, «aunque es necesario seguir estudiándolo y tampoco podemos olvidar que son seres vivos y que tienen un ciclo vital que puede verse afectado por multitud de factores, como la disponibilidad de tierra de calidad o el acceso al agua o a la luz solar».

Vecinos de la zona han asegurado al Consistorio realejero que el problema de la pérdida de hojas de este ejemplar «viene sucediendo desde hace aproximadamente un año, coincidiendo con el periodo de confinamiento por la pandemia. No ha sido algo repentino de estos últimos días», indica Adolfo González.