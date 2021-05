Natalia González, la madre del joven militar tinerfeño Alejandro Torres González, fallecido en octubre de 2019 tras caer al mar en una zona acantilada de Puerto de la Cruz, ha logrado reunir ya más de 3.060 firmas una campaña virtual que exige que el norte de Tenerife disponga de un puesto fijo de salvamento marítimo. A través de la plataforma Change.org, esta madre insiste en reclamar a las instituciones públicas que garanticen la presencia de medios de rescate adecuados para evitar que pueda repetirse una desgracia como la que costó la vida a su hijo de 23 años.

«Desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte estamos totalmente desprotegidos, así que he decidido dirigirme directamente a Julio Pérez (PSOE), el consejero responsable de Seguridad y Justicia en el Gobierno de Canarias, que es quien puede hacerlo todo para revisar los medios con los que disponemos, tanto aéreos como marítimos, para poder dar una respuesta inmediata ante cualquier accidente. Sobre todo ahora que se acerca el verano», anunció a través de sus redes sociales.

«Cuando consigamos ese compromiso de Julio Pérez, empezando por el norte de Tenerife y continuando por el resto de Canarias, ya tendré la paz para poder seguir mi vida con más normalidad. Esa es mi lucha», afirma González. Esta madre ha subrayado en Change.org que «lo que es evidente y contrastado es que a día de hoy no existe un servicio oficial de salvamento por el mar. Oficialmente en el norte de la isla no pueden salir ni motos de agua ni barcos ni personal cualificado, no existe ese servicio y si ocurriera lo contrario es algo totalmente voluntario. A esta pregunta oficialmente no hay respuesta y cada día a través de mis redes sociales, ya que es por lo único que se estimulan a responder, lanzo mensajes a mi hijo con el fin de que tengamos respuesta».

"Desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte estamos totalmente desprotegidos" Natalia González - Madre de Alejandro Torres González

«Necesitamos que la gente haga fuerza, sobre todo a través de la red social Twitter, ya que las instituciones responden mejor a la repercusión en esta vía», detalló González. De momento ha logrado más de 12.000 reproducciones de su mensaje a Julio Pérez.

Su objetivo ahora es lograr 15.000 firmas en esta petición, que ayer superaba las 3.060, para presentarlas ante el área regional que dirige Julio Pérez y «lograr que se empiece a corregir la carencia de medios que tenemos en el Puerto de la Cruz y en el resto del Norte».

El joven Alejandro Torres González, conocido entre sus seres queridos como Ale, perdió la vida el 5 de octubre de 2019 tras sufrir una caída en Los Riscos de Martiánez, en Puerto de la Cruz, cuando fue a disfrutar de la costa en compañía de su novia. González acudió a la Fiscalía para denunciar un operativo de rescate que considera deficiente y que ahora aspira a mejorar con esta campaña, cuya finalidad es también que la muerte de su hijo "no haya sido en vano».