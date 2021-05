Los alfombristas villeros también preparan una acción solidaria e integradora para el próximo sábado 5 de junio. Por primera vez invitarán a los 40 menores inmigrantes no acompañados que residen en hogares y casas de acogida del municipio para que descubran este arte efímero. Leo Rodríguez subraya que esta «alfombra por la diversidad» pretende fomentar su integración en el municipio: «Son nuestros vecinos, no sabemos cuánto tiempo van a estar con nosotros, y queremos que conozcan lo que hacemos en las Fiestas del Corpus». Será «una alfombra hecha entre todos», que se organizará mediante grupos burbuja de seis personas a lo largo de toda la jornada. Esta iniciativa continúa un proyecto que comenzó hace unos años con otros colectivos como los enfermos de párkinson, los centros ocupacionales o las personas con autismo. En 2020 no se pudo organizar, pero los alfombristas vendieron banderines a beneficio de Cáritas Parroquial para ayudar a las personas más afectadas por la crisis del Covid-19.