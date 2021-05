David Pérez envía un mensaje de esperanza sobre la recuperación del sector turístico en la Isla. Lo hace con cautela después de varias experiencias negativas a raíz de los vaivenes de la pandemia. Pero vaticina que la consolidación de la tendencia positiva debe llegar al inicio de la temporada de invierno. Valora que Fitur ha sido «un éxito para nuestra estrategia porque se ha comprobado que Tenerife lidera Canarias».



¿Qué balance hace de estos intensos días en Fitur?

En la línea del lema Tenerife despierta emociones lo que ha habido en Madrid ha sido mucha emoción por el reencuentro presencial después de más de un año de reuniones digitales. El balance de la Feria es muy positivo porque empieza verse el resultado de ese trabajo en la sombra. Se confirma nuestro liderazgo en cuanto a reservas de plazas aéreas. Y a nivel nacional hemos confirmado una serie de acuerdos con distintos agentes del sector que prometen convertirse en realidades positivas. Canarias se posiciona como el gran destino nacional del verano. Y Tenerife es líder en Canarias.

¿Era fundamental esta feria para reimpulsar el sector turístico tras la pandemia?

Marca el inicio simbólico de la recuperación turística y ante la ausencia de agentes europeos se ha convertido en la cita de la familia del sector del turismo en España. Hemos estrechado lazos con la presencialidad. También ha habido un ambiente de recuperación no sólo del turismo sino, a través de su impulso, del país en general.

Valore el trabajo realizado desde Turismo de Tenerife durante este tiempo de coronavirus y sus consecuencias.

Ha sido muy intenso. Hemos mantenido la fluidez informativa con todos los agentes, dentro y fuera del país. Creo que hemos logrado sostener la confianza en el destino. El sector ha estado informado y eso se ha valorado mucho. Tenerife ha dado certidumbre dentro de la incertidumbre. En medio de un proceso de programación y desprogramación, de avance y marcha atrás con el ritmo marcado por la pandemia. En paralelo hemos mantenido la idea, anterior al coronavirus, de reposicionamiento del destino con algunos cambios obligados. Pero con los mismos pilares : sostenibilidad y digitalización. Serán la base para optar a los fondos europeos next generation.

Para cuando la recuperación efectiva de los viajeros a Tenerife, incluidos los británicos.

La recuperación será progresiva y escalonada. Creemos que el certificado de vacunación dará un potente impulso a esa reactivación. Con todas las reservas por la evolución de la pandemia, esperamos iniciar al ascenso en la segunda mitad del verano para consolidarlo en septiembre u octubre al inicio de la temporada de invierno. En cuanto a los británicos están a punto de permitir la salida de sus turistas. Quieren venir y estamos preparados para recibirlos. Hay más vuelos programados por British Airways o Easy Jet los próximos días. Veremos las cifras en su momento pero valoramos que podamos estar en torno al 70% de los turistas del año 2019.

¿Y el turismo nacional?

Somos conscientes de que los bolsillos de la gente están resentidos con esta crisis. Es un hándicap. Pero a favor tenemos que costará más, y no solo en lo material, desplazarse lejos. Canarias y Tenerife están para atender a ese mercado. Habrá un flujo que prevemos más importante que nunca al Archipiélago y somos líderes.

La conectividad de la Isla ha estado últimamente en el centro del debate. ¿Cómo la valora?

Creo que es un debate interesado por desconocimiento o interés. Me parece una irresponsabilidad para un sector tan castigado como el turístico. Desde marzo del año pasado hemos mantenido un contacto fluido con las aerolíneas. Como dice el presidente del Cabildo no ha habido ni hay un problema de conectividad sino de demanda. Estamos en el proceso de captar esa demanda. La conectividad no es un problema ahora mismo para Tenerife.

¿Mantienen la idea de entrar en el accionariado de una aerolínea canaria? ¿En qué momento está el proceso?

Queremos participar de esa compañía aérea canaria y se mantiene la intención. Los técnicos elaboran sus informes dentro de la burocracia de cualquier trámite. Esperamos que sean favorables y hacer de esta intención, realidad.

Ha protagonizado una polémica con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, precisamente con la conectividad como eje.

No soy una persona de polémicas ni me gustan. Estoy muy centrado en mi trabajo en un sector al que me he dedicado toda la vida y al que amo. Creo que ha habido un ataque a los profesionales que llevan un año durísimo de trabajo por llevar al turismo de Tenerife hacia adelante. Lo que hecho es defenderlos. Pero no hay que darle más importancia y ahí lo dejo aunque ya se sabe qué intereses puede haber detrás.

¿Cuál es la importancia del congreso internacional Aviation Event que se celebra en Guía de Isora el 11 de junio?

Participarán altos funcionarios de la UE, responsables de aeropuertos de media Europa y los CEOS de las principales líneas aéreas. El sector busca un nuevo espacio, Los viajes de negocios se van a resentir y mira hacia el turismo. Es importante el evento que sale por primera vez de Centroeuropa para venir a Tenerife. Forma parte de la estrategia de diversificar mercados, no depender tanto dl británico y dirigirnos al alemán porque este congreso tiene una raíz muy alemana. Completaremos la estrategia en noviembre. Entonces, la publicación turística con más prestigio de Alemania, FVB, celebrará en la isla su congreso, con presencia en el foro de los principales turoperadores, agencias y actores profesionales del sector turístico alemán, lo cual ayudará también a mejorar la apuesta por el mercado germano.

¿Qué piensa del hecho de no tener consejero de Turismo desde hace un mes y medio tras la dimisión de José Gregorio Martín Plata?

No es la primera vez que se da en las administraciones canarias. La mejor representatividad es la del presidente que la está ejerciendo. Mi compañero Aarón Afonso y yo nos hemos repartido las tareas porque esta área no es solo Turismo de Tenerife. Hay otros aspectos como la mejora de los espacios o la policía turística, por poner dos ejemplos. Trabajamos en perfecta sintonía con la supervisión del presidente. Mientras este no decida otra cosa desarrollamos todo el trabajo de agenda perfectamente.

¿Es usted un consejero de Turismo en la sombra o no se siente así?

No me considero para nada un consejero en la sombra. Soy una persona humilde que hago mi trabajo. Para mí fue muy traumático ver cómo casi llegábamos al cero turístico apenas acceder al cargo. Hemos tenido que sacar todas las fuerzas porque vengo del sector, al que me he dedicado siempre, y me duele. Ha sido muy duro.

Lleva algo más de año y medio en el cargo. Póngase nota.

No soy el más adecuado para eso. Deben hacerlo otros y fundamentalmente desde el sector, los profesionales que saben de estos. Los resultados dirán como ha sido la gestión. Yo la veo positiva.