Tenerife ya ha recuperado el 81% de las plazas aéreas con la Península para este próximo verano. El presidente del Cabildo, Pedro Martín, destaca el importante trabajo hecho con turoperadores y compañías aéreas desde Turismo de Tenerife para recuperar la conectividad a medida que avanza el ritmo de vacunación. Subraya, además, las buenas expectativas de cara a Fitur donde la Isla acude con una importante agenda de reuniones y el respaldo de su nueva imagen y plan de marquetin. De este último valora Martín su base en «las emociones».

Pedro Martín ha comenzado las reuniones previas a Fitur, que comienza hoy en Madrid. Resalta el «trabajo que se ha hecho durante todo el año pasado ya que siempre tuvimos claro que había que estar preparados para la reanudación de la actividad turística. Y así ha sido». El presidente ha puesto en valor durante un encuentro de trabajo la importancia de la nueva estrategia de marquetin de la Isla, que está centrada en las emociones y ha recordado que mercados internacionales como Alemania, Países Bajos y Dinamarca ya se han abierto a los viajes de ocio. También ha mencionado que Tenerife «cuenta con más de medio millón de plazas para estos destinos reabiertos hace unos días».

Asimismo, ha explicado el presidente de la institución insular que «la temporada de verano es del 1 de abril al 31 de octubre, que es para cuando ya tenemos el 81% de plazas mencionadas respecto al 2019, y para la temporada de invierno, que va desde noviembre a marzo del año que viene, ya están conseguidas el 98% de las plazas que tenía la Isla en 2019».

Reuniones y acciones.

La expedición tinerfeña, encabezada por Martín, y el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, se reunirá con más de una docena de empresas turísticas de transporte aéreo para completar las negociaciones en las que la Isla lleva tiempo de trabajo para aumentar su capacidad. Logitravel, W2M, B The Travel Brand, Atrápalo o Viajes El Corte Inglés son algunos de los turoperadores para posibles alianzas. Entre las acciones promocionales cabe destacar la que se desarrollará en el Metro de Madrid. Tendrá lugar durante 15 días en varios puntos de la red del suburbano madrileño. Proyectar imágenes de la Isla en pantallas de vídeo o serigrafiar el gran cubo acristalado de entrada a la parada de la Institución Ferial de Madrid (Ifema), escenario de Fitur, son algunas de las iniciativas ms importantes.

Distinción.

Desde las redes sociales del área de Turismo insular anuncian que «Tenerife se encuentra entre los mejores destinos del mundo» según el portal especializado TripAdvisor. Los Best of the Best, galardones que reconocen espacios de todo el planeta, sitúan a la Isla entre los 25 rincones del mundo premiados.

Objetivo: Reino Unido.

Tras Holanda, Dinamarca y Alemania, Turismo de Tenerife espera que sea cuestión de «horas o días» que Reino Unido anuncie el decaimiento de las restricciones para viajar a Canarias. En el marco de Fitur, su consejero delegado David Pérez ha asegurado que «excepto Jet2 Holidays, que ha anunciado que tiene previsto iniciar sus operaciones el 24 de junio, el resto de compañías británicas (TUI, British Airways o Easy Jet) han programado en estos últimos días una cierta cantidad de vuelos, desde el 17, 18, 20 de mayo en adelante». Pérez hizo estas declaraciones a Radio Club Tenerife de la Cadena Ser. Pérez ha incidido en que La isla lleva semanas consolidado como uno de los destinos españoles más reservados y explica que «las previsiones son medianamente optimistas» ya que la reactivación podría llegar este verano.

Competencia.

Es una recuperación que ya tejen los turoperadores. Estos quieren retrasar las promociones más fuertes de verano «hasta mitad del mes de junio», apunta el consejero delegado. Pero mientras eso sucede, destinos competidores como Turquía, Túnez o Egipto van comiendo terreno con su política de precios de saldo. Pérez prefiere ser precavido y apunta: «En invierno, nuestra temporada alta, no esperamos tener mucha competencia».

Impuesto.

Respecto al impuesto que el Ejecutivo central planea para el transporte aéreo, el consejero ha afirmado que «cualquier subida en las tasas siempre es preocupante» y que, a la espera de conocer en qué posición quedará Canarias, «el Cabildo irá de la mano del Gobierno autonómico para defender los intereses del Archipiélago».