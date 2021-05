El Cabildo ha acordado crear un órgano para gestionar las ayudas europeas y estatales por la crisis de la Covid-19. El compromiso emanado del pleno sobre el estado de la Isla, celebrado a finales del pasado mes de abril, es la creación de una entidad independiente formada por expertos –técnicos de la administración, representantes del sector privado y de todas las formaciones políticas– con el objetivo de «planificar, gestionar y ejecutar tanto los fondos europeos como los provenientes del gobierno central». El acuerdo parte de una propuesta del Partido Popular con la intención de «agilizar la gestión y ejecución de la financiación que llegue a través del Plan Next Generation».

La consejera popular Águeda Fumero explica que el PP realizó este planteamiento «con la intención de evitar situaciones derivadas de la posible falta de gestión de los recursos públicos, en un momento tan delicado desde el punto de vista económico y social como es este». Fumero recuerda que «el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo, en el marco del Plan Next Generation asigna a España fondos en transferencias no reembolsables, que a su vez se repartirán entre las diferentes Comunidades Autónomas», lo que para la consejera popular es «una oportunidad que debemos aprovechar para recuperar nuestra economía e impulsar un desarrollo más sostenible».

Grandes multinacionales

Sí Podemos Canarias ha criticado, en este sentido, «la contratación de grandes multinacionales para gestionar los fondos europeos de reconstrucción». El consejero insular David Carballo ha mostrado su «preocupación por las contrataciones entre el Cabildo de Tenerife y las denominadas Big Four, ya que no podemos permitir que un euro de dinero público termine en manos de multinacionales». Carballo denuncia los «acuerdos encubiertos que desarrollan las grandes consultoras multinacionales, conocidas como las Big Four: Deloitte, KPMG, Ernst & Young y PricewaterhouseCoopers». Considera que actúan «a la hora de tratar de captar la máxima cantidad posible de los fondos públicos de reconstrucción procedentes de Europa, mediante la subcontratación de sus servicios por las administraciones públicas”.

El consejero denuncia que estas grandes empresas «llevan años haciendo negocios bajo la mesa con los que seguir enriqueciéndose gracias al dinero con procesos de licitación que parecen un traje a medida o a través del pacto de precios para hacerse con determinadas contrataciones”. Carballo muestra la preocupación de su grupo «por el nivel en que el lobby formado por estas grandes empresas, cuyo funcionamiento es a lmenos irregular, pueda afectar al Cabildo de Tenerife».