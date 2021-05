La Orotava presentó ayer el programa de actos de sus fiestas en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, unas fiestas mayores que recuperan el 40% de los actos presenciales, aunque con un estricto control de aforo. Desde hoy y hasta el domingo 13 de junio, la Villa acogerá un total de 121 actos culturales, religiosos y festivos, de los que «sólo un 30% serán virtuales», según destacó el concejal de Fiestas, Alexis Pacheco (CC).

Para el responsable de la organización de estos festejos la sensación es «agridulce»: «Agria porque en 2020 albergábamos la esperanza de poder organizar unas fiestas normales en 2021, pero también dulce porque hemos podido recuperar el 40% de los actos que se organizaban en las ediciones previas a esta pandemia». Tanto Pacheco como el alcalde, Francisco Linares (CC), mostraron su convencimiento de que en 2022 las fiestas podrán volver a celebrarse en las calles de La Orotava.

Entre los numerosos actos previstos, el Consistorio y la Comisión Mixta de las Fiestas prevén la divulgación de 31 vídeos sobre tradiciones, talleres y colectivos que hacen posibles estos festejos; la organización de concursos de decoración de fachadas, dibujos o coplas; las campañas Tradición en el plato y Cata en casa, para promover los restaurantes y los vinos locales; 31 actos religiosos; 13 espectáculos en el Auditorio Teobaldo Power, cuyo aforo se limita a 257 espectadores con entrada reservada a través de una plataforma web (www.tickety.es), y numerosas emisiones en directo a través de Facebook.

Algunas de las novedades más importantes de esta edición de las fiestas son el regreso de la gran alfombra de tierras del Teide a la plaza del Ayuntamiento, cuyo sistema de visita aún está a la espera del visto bueno de las autoridades sanitarias; la elaboración de 25 alfombras de flores en patios de inmuebles del casco urbano; el concierto de Los Sabandeños y la docena de actos previstos en el Auditorio Teobaldo Power, y la novedosa exposición de elementos tradicionales de la romería que ocupará la plaza consistorial el domingo 13 de junio.

Domingo Hernández, representante de la Comisión Mixta de las Fiestas, resaltó la importancia de «mantener la esencia, no conformarse y trabajar sin perder fuelle» para que estas tradiciones «se conserven sin desvirtuarse». Para el párroco, Óscar Guerra, son tiempos de «alegría contenida» y de pedir «al señor hecho eucaristía que acabe con esta pandemia». Linares hizo un llamamiento al civismo y recalcó que no habrá actos multitudinarios en la calle. No habrá baile de magos, ni subida de los santos, ni romería, ni cata de vinos, ni feria de ganado, ni procesiones. «Seguimos en pandemia, pero aún así hemos podido crecer sustancialmente para ofrecer muchos más actos y disfrutar de nuestras fiestas de una forma prudente y responsable», concluyó.

El Auditorio Teobaldo Power, convertido en punto clave de los festejos, acogerá el 21 de mayo el Festival Folclórico de las agrupaciones San Antonio Abad, Parranda Villera y Agarau; el domingo 23, el XV Festival Folclórico Pueblo a Pueblo, de la Agrupación Folclórica Oroval; el 30, el concierto a cargo de la Agrupación Musical Orotava; el 4 de junio, el XIV Festival Magec; el 5 será el turno del XVI Baile Candil, de Támbara; el miércoles 9, el XLIV Concierto Extraordinario de Corpus Christi; el 12 se reunirán Mansagua, El Chaboco y Bentahod, y el domingo 13 de junio, Los Cantadores despedirán las fiestas. Para asistir a estos conciertos será necesario retirar invitaciones en tickety.es.