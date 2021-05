Lope Afonso es un político inusual, capaz de generar buenas palabras entre sus rivales de otros partidos en el momento en el que dimite de todos sus cargos, tras ser condenado en primera instancia, y también cuando, 20 meses después, es absuelto del llamado Caso mercadillos. Considerado dentro y fuera del PP como “un caballero de la política”, la absolución del exalcalde portuense, exconsejero insular y excoordinador regional del PP fue celebrada por dirigentes y militantes del Partido Popular, pero también por nombres destacados de otros partidos como el PSOE o Coalición Canaria.

Afonso agradece las buenas palabras de quienes no se ubican en su mismo posicionamiento ideológico y se reafirma, como dijo en su despedida en septiembre de 2019, en su “apuesta firme y decidida por la buena política, por la política con mayúsculas”. La exalcaldesa de Puerto de la Cruz, exdiputada regional y exdirigente socialista Lola Padrón utilizó su perfil de Facebook para enviar un cariñoso mensaje a Afonso: “En política nunca se debe utilizar la manipulación, la mentira ni la justicia para derrotar un adversario, incluso dentro de tu propio partido. He sufrido los embates de los juzgados, a los que han llevado causas administrativas por la vía penal, y me he defendido calladamente. Lope, de otro partido, ha sido otro agraviado por las personas sin escrúpulos que pululan en política sólo para medrar. Hoy hay que agradecer a la justicia que haya dictado la sentencia que lo absuelve del atropello. Siento estos años duros para la familia y para ti. ¡Así no! La justicia tarda, pero funciona. Felicidades, Lope”.

Otro destacado socialista, el secretario general de la agrupación local del PSOE en La Orotava y exviceconsejero de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del Gobierno de Canarias, Manuel González, usó la misma red social para felicitarle: “Conozco a Lope Afonso. Decidió participar en política en un partido diferente al mío, opuesto. Y no me cabe duda alguna de que lo hizo con honestidad. Me alegra saber que se ha hecho justicia”.

El diputado regional de Coalición Canaria José Alberto Díaz-Estébanez utilizó Twitter para reconocer que pese a no ser de su partido ni tener una especial amistad con él, «quizá por eso me siento más legitimado para expresar mi profunda alegría personal y política por la reparación pública de una injusticia manifiesta de la que otros se alegraron y beneficiaron. Y quizá promovieron». Una celebración a la que se sumó el consejero insular Efraín Medina (CC): «Es una gran alegría. Agradecido de su amistad y de su constatada vocación de servicio público. Me alegro mucho por Lope Afonso y por su familia. Amistad y trabajo conjunto han hecho que pueda hablar con conocimiento de causa. Estoy feliz por esta afortunada noticia».

En las filas del que ha sido su partido entre 1998 y 2019, y en breve volverá a serlo, fueron cientos los mensajes de apoyo de cargos públicos, dirigentes y militantes del PP. La presidenta regional, Australia Navarro, celebraba que «por fin» se «haya hecho justicia con nuestro compañero y amigo Lope Afonso. Ha sido un tiempo muy duro, pero quienes te conocemos de verdad no hemos dejado de creer en ti, y esperábamos con ansias este momento en el que has sido absuelto de una tremenda injusticia. ¡Enhorabuena!».

El presidente del PP de Tenerife y alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, abría a Afonso las puertas de regreso al partido y compartía, nada más conocerse la sentencia absolutoria, «la alegría que siento tras conocer la noticia de que mi compañero, mi amigo Lope Afonso, ha sido absuelto de los cargos que se le imputaban. Yo lo supe siempre. Porque conozco de primera mano su talante honesto, entre las muchas virtudes que me hicieron compartir con él proyecto político y amistad. Pero hoy, querido Lope, por fin lo sabe todo el mundo. Me siento feliz y quiero compartirlo con todos ustedes, pero también quiero invitarles a hacer una reflexión: en política, como en la vida, no vale todo».

El alcalde de La Guancha, Antonio Hernández (PP), afirmaba ayer que «no se puede uno levantar con mejor noticia que la absolución de Lope. Me alegro mucho por el amigo, mucha pena por todo lo que ha pasado de forma tremendamente injusta». El portavoz del PP en Puerto de la Cruz, Pedro González, compañero de batallas políticas desde sus inicios, resaltó que «el tiempo pone las cosas en su sitio. Es un poco extraño alegrarte porque se revoque una injusticia que nunca debió ocurrir, pero la alegría es mucha. Gracias Lope por comportarte como un caballero tanto en las duras como en las maduras. A ver si alguno aprende».

El edil del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Carlos Tarife fue muy gráfico a la hora de expresar la alegría, y cierta euforia, que generó la absolución de Afonso en las filas del PP en la isla: «Amigo Lope Afonso Hernández. Eres el gol de Iniesta del PP de Tenerife. Justicia en mayúsculas».