«Nos preocupa muchísimos que el Cabildo no se decida a atender nuestra solicitud de un convenio para la gestión compartida del Mirador La Centinela», advierte el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González. Una petición que espera respuesta desde hace once meses, pero el silencio se mantiene «pese a mi insistencia, por las buenas y cariñosamente». El regidor sanmiguelero explica que su grupo de gobierno ha ofertado recursos y elaborar el proyecto, pero en este caso se topa con que el Cabildo no se pronuncia.

Situado a los pies del Roque de Jama, el Mirador La Cetinela forma parte del paisaje natural de San Miguel de Abona habiéndose convertido en un referente para el municipio a nivel cultural y patrimonial. Cuenta con varias instalaciones, entre las que destaca un restaurante, y su ubicación se caracteriza por ofrecer espectaculares vistas de esta zona de Abona.

Arturo González recuerda que «actualmente, la zona y sus instalaciones están en desuso, algo que está dañando la imagen de este maravilloso rincón puesto que le da una apariencia de abandono y provoca, además, el aumento de actos vandálicos en el lugar, de forma que el recinto está deteriorado y refleja los efectos del saqueo al que ha sido sometido». Además, el abandono se refleja en el entorno, marcado por la presencia de maleza y suciedad.

«Queremos rescatarlo y ponerlo en uso», de forma que sus instalaciones pueden servir como espacio formativo vinculado a la gastronomía y para crear un centro de interpretación arqueológico vinculado al entorno de Jama.

«El Mirador La Centinela es un punto estratégico y un símbolo de San Miguel. No es de recibo que sufra el abandono actual, después de lo que costó su puesta en marcha». Alude el alcalde a la polémica en la que se vio inmerso el Cabildo a finales del siglo pasado para abrir esta instalación, que estuvo en servicio hasta hace varios años. «Hoy falta definición en esa Corporación sobre a qué área compete esta infraestructura».