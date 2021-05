El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez; la concejala de Contratación, Noelia González, y el concejal de la Unidad de Proyectos y Obras, José Andrés Pérez, anuncian la licitación en curso por importe de 1.722.922 euros con la que el gobierno local (PP) ha impulsado la contratación de diez nuevas obras previstas en el Plan de Barrios.

“Ya advertimos que en este 2021 y con la posibilidad de liberación e incorporación de créditos desde el ahorro municipal o remanente de tesorería, íbamos a poder impulsar la reactivación económica, entre otros sectores, en el de la construcción, a través de la contratación de obra pública con una importante inversión en nuestro Plan de Barrios que se irá dotando en distintos bloques a lo largo de esta anualidad y que tras haber destinado ya fondos en distintos paquetes de obras, ahora contempla 1,7 millones de euros en una decena de nuevos proyectos”, explica Manuel Domínguez.

“Los proyectos en cuestión prevén la intervención en la rehabilitación y acondicionamiento de las calles Gorvorana, San Cayetano, El Laurel, Los Angostos y Camino Atravesado, Media Cuesta y El Cardón, Nicaragua, Puerto de la Cruz y República Dominicana, peatonal San Andrés, calle Ciudad Jardín, calle Lanzarote y calle Las Mercedes”, explica Noelia González.

El concejal de Proyectos y Obras, José Andrés Pérez, procedió a detallar uno a uno los distintos lotes de obras con un breve resumen de la actuación contemplada, así como el importe de cada inversión por separado. Respecto al proyecto de la calle La Gorvorana en consiste en la repavimentación y mejora de 412,30 metros de longitud y 4.502,63 metros cuadrados de superficie, afectando al saneo y asfaltado del firme, sustitución del acerado y bordillos deteriorados, con adecuación de la accesibilidad e inclusión de zonas ajardinadas. Asimismo se dotará la nueva red de abastecimiento de agua que sustituya la anterior y se mejorará la red de alumbrado con nuevas farolas. Esta obra tiene un presupuesto base de licitación de 372.901 euros.

En el núcleo de La Montaña se intervendrá en el primer tramo de la calle San Cayetano, desde su cruce con la TF-333 hasta el cruce con calle El Pilar, en torno a 1.619,30 metros cuadrados de superficie de actuación, con repavimentación de calzada y acerado, proyecto que contempla una inversión de 153.002 euros. En este mismo entorno un nuevo lote de contratación de obras atenderá al proyecto de repavimentación y mejora del tramo de la calle El Laurel comprendido entre su cruce con la TF-333 y el cruce con la calle El Ciprés, unos 1.809,94 metros cuadrados de superficie con similares tareas de repavimentación de acerado y calzada, obra con un presupuesto de 127.298 euros.

El paquete de obras a licitación contempla también la repavimentación y mejora del tramo final del Camino Atravesado hasta su intersección con el Camino de Los Angostos y desde éste punto 420 metros de longitud en sentido descendente. Se prevé una inversión de 103.196 euros para estas intervenciones, al contemplarse además la inclusión de la nueva red de abastecimiento de agua para sustituir a la anterior, ya obsoleta, mejorando asimismo la red de recogida de aguas pluviales.

Por importe de 169.140 euros se prevé la repavimentación y adecuación de infraestructuras en la calle Media Cuesta y primer tramo de la calle El Cardón. Se sustituirá tanto el asfaltado, como el acerado, con incorporación de zonas ajardinadas para la mejora ambiental. Este lote de obras contempla la incorporación de nueva red de abastecimiento de agua, mejora del alumbrado e introducción de la red de telecomunicaciones.

Se estima también una inversión de 46.704 euros para acometer el reasfaltado de las contiguas calle Puerto de la Cruz, calle República Dominicana y calle Nicaragua, en el entorno de Toscal Longuera, con una superficie aproximada de actuación de 1.732,61 metros cuadrados. Además se contempla la inclusión de un paso de peatones accesible en el encuentro de la calle República Dominicana con los paseos peatonales Panamá y Guatemala.

En el núcleo de San Agustín se acometerá la rehabilitación del Peatonal San Andrés, que une las calles La Alhóndiga y La Gordejuela, con una inversión prevista de 84.628 euros. Se prevé la creación de zonas verdes a lo largo del recorrido peatonal, incluyendo zonas de reposo, lo que supondrá un cambio en cuanto al actual concepto y valor ambiental de este paseo peatonal. Se aprovechará la intervención para dotar de una nueva red de abastecimiento de agua y recogida de pluviales con vertido a un pozo absorbente.

Entre la inversión prevista se contemplan 345.980 euros para el proyecto de implantación integral de redes de abastecimiento de agua, saneamiento, pluviales y telecomunicaciones en la calle Ciudad Jardín. La superficie de actuación es de 1.965,78 metros cuadrados, completándose tras estos trabajos la necesaria repavimentación posterior de toda la vía.

Uno de los lotes de obras consiste en la intervención en el tramo de vía superior de la calle Lanzarote, el que discurre entre sus cruces con Avenida de Canarias y calle San Isidro, una superficie de actuación en torno a los 1.972,20 metros cuadrados. Se procederá a la repavimentación de la calzada, así como a la dotación de nuevo acerado.

En cuanto a la obra contemplada en la calle Las Mercedes de La Cruz Santa, con una inversión prevista de 203.838,81 euros, se prevé la demolición de tramos de aceras y bordillos existentes para su repavimentación, el reasfaltado de la vía y la incorporación de nuevas redes de saneamiento, abastecimiento, baja tensión, alumbrado público y telecomunicaciones.