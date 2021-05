Coalición Canaria propone una campaña específica de vacunación para los visitantes de Tenerife una vez que Canarias haya alcanzado la inmunidad de grupo. La medida iría dirigida a la temporada de invierno, cuando afirman los nacionalistas que «los propios informes de Turismo del Cabildo constatan que la Isla puede perder un 47% de los asientos turísticos» en ese período clave. Desde CC alertan, además, del descenso en términos absolutos de un millón de plazas aéreas. Así lo aseguran en su comparecencia José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz como secretario de Política Insular, y Carlos Alonso, portavoz nacionalista en el Cabildo. Ofrecen colaboración, pero acusan a la institución y a su presidente, Pedro Martín, de «falta de liderazgo».

Entienden que «la estrategia de vacunación en el destino, alcanzada la inmunidad de rebaño, evitaría nuevos cierres y problemas por brotes en origen». En ese sentido, consideran que «hay tiempo, pero hay que planificarlo ya para tener las dosis suficientes». Bermúdez y Alonso explican: «Para los que no estén vacunados, nos posiciona como destino seguro y nos protege». Valoran: «El coste de la vacuna es muy pequeño frente a la oportunidad de atraer a ese turista. Es una medida que beneficiaría al sector y favorecería la reactivación económica».

Recuerdan, asimismo, que «ya hay destinos, como Nueva York, que lo están haciendo, pero muchos otros incorporarán esta estrategia en el último trimestre».

Las críticas

Al margen de esta cuestión, Alonso denuncia «las nulas políticas turísticas ante el cierre de bases en la Isla, el encarecimiento de los precios por el monopolio del mercado peninsular y la pérdida de conectividad con los mercados extranjeros». Por su parte, Bermúdez critica que «al PSOE del Cabildo no le importen estos datos, sino que se deja llevar por la inercia, sin preocuparle lo más mínimo que Tenerife pierda peso y conectividad, lastrando su desarrollo». El cálculo de CC es que la Isla puede sufrir la pérdida de un millón de plazas aéreas entre el mercado de invierno de la temporada 2019-20 y la 2021-22. Especifican que «estos datos alarmantes están recogidos por Turismo de Tenerife a febrero de este año». La temporada de invierno 2019-2020 es la última con datos fiables, «aunque ya no eran buenos por la pérdida de plazas derivada de la crisis de Thomas Cook y Ryanair», apunta Alonso.

Respecto a la previsión de 2021/2022, «Tenerife ha perdido un 47% de plazas aéreas». Cifras que ambos dirigentes califican de «durísimas y preocupantes». Según ellos, «vienen a constatar, una vez más, el abandono al que tiene sometido el PSOE a Tenerife». Consideran que «la falta de conectividad es un eslabón más en la cadena que lastra la economía de la Isla y su desarrollo, pues cada día que pasa pierde liderazgo». Respecto a la cifra de 5,5 millones de plazas que anuncia el Cabildo, Alonso explica: «Se trata de todo 2021 y el último año comparable, 2019, eran 8,5, con lo cual se han perdido tres millones».

Mercado insular

Explican los dirigentes nacionalistas que «la tendencia es ir hacia el monopolio y el consiguiente encarecimiento de precios. Norwegian representaba en torno al 10% de las plazas y la pérdida de la base de Tenerife Sur supone que no operarán esas rutas. A eso, sumar el despido de los 186 trabajadores». Denuncian que «estamos en manos de Iberia y Air Europa, a partir de ahora un solo grupo», y recuerdan que «Binter ha elegido Gran Canaria como centro de operaciones». Frente a esta «situación alarmante», apuntan a «un PSOE que se deja llevar por la inercia sin importarle que Tenerife pierda peso». Critican que «el Cabildo y Pedro Martín están detrás de los acontecimientos. No se anticipan. Se enteran por la prensa de lo que pasa». Reprochan al presidente que haya apartado «a tanta gente que no hay ni consejero de Turismo», en vez de facilitar que «estén todos a una» y trabajar «no de 9 a 3, sino 24 horas al pie del cañón».

Mercados extranjeros

Carlos Alonso suma «las dificultades para conectar con mercados pequeños y medianos y le preocupa «la conectividad con Alemania, donde las pérdidas son superiores al 60%». Además, «el viernes pasado, el Reino Unido prorrogaba para Canarias la exclusión de los destinos en semáforo verde». Detalla que «las líneas aéreas solicitan unos requisitos y Tenerife no ha hecho nada por tenerlos».

Pese a todo, CC concluye «con la mano tendida, porque nos preocupa la Isla y tenemos experiencia para proponer otro camino. Debemos ponernos a trabajar todas las instituciones para coordinar la recuperación turística de Tenerife, clave para remontar en términos económicos y de empleo».