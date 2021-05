La playa de Los Patos seguirá sin escalera nueve veranos después

Cuando el exalcalde de La Orotava Isaac Valencia (CC) ordenó en julio de 2013 la clausura por riesgo de derrumbe de la escalera de acceso a la playa de Los Patos, en el paraje agrícola protegido de El Rincón, ni el más pesimista del lugar podía imaginarse que el cierre continuaría nueve veranos después. La demolición y reconstrucción del único acceso seguro a este enorme arenal del Norte es una obra gafada, que se ha parado dos veces desde 2014, y que en la actualidad acumula más de 14 meses de parálisis porque la empresa aún no ha cobrado las primeras certificaciones. Ya no hay tiempo para milagros y la playa de Los Patos continuará cerrada también en el verano de 2021. Y van nueve.

El concejal de Ordenación del Territorio, Narciso Pérez (CC), lamenta que la actuación «siga parada» y que el Consistorio orotavense continúe «sin tener ninguna noticia respecto a su reanudación». Recuerda que los trabajos se pararon cuando comenzó el estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, «pero cuando la construcción se activó, esa obra no se retomó. Primero se tuvo que hacer un pequeño reformado del proyecto, que se solventó. Y lo que aún no se ha arreglado es que la empresa adjudicataria no ha podido cobrar las certificaciones por los trabajos iniciales».

«La empresa informó al Consorcio de El Rincón, que depende de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, que si no cobraba por esos trabajos realizados, no iba a reanudar la obra, y en esa situación estamos. La Consejería sigue retrasando las convocatorias del Consorcio y aún estamos a la espera de que nos confirmen si finalmente habrá una reunión a finales de este mes o no», critica Pérez.

Pendientes de las cuentas

«A finales de 2020», señala el concejal villero, «el Consorcio de El Rincón se reunió para hablar del borrador de los presupuestos de 2020 y de 2021, pero a día de hoy, el Gobierno de Canarias no los ha aprobado. Esa es una complicación añadida para desatascar esta obra, así que este verano es imposible que se termine e, incluso, dudo de que pueda reiniciarse en esos meses. Si el Gobierno de Canarias no le da mayor agilidad a la parte orgánica del Consorcio y realmente empieza a funcionar, con reuniones efectivas y una aprobación de presupuestos, la obra no se va a terminar». Tampoco se podrá adjudicar la mejora integral de la vía de acceso a la playa de El Bollullo, que tiene un presupuesto de un millón de euros.

Desde el Gobierno municipal de La Orotava (CC), esperan «tener noticias pronto del Consorcio de El Rincón, aunque con esa esperanza llevamos viviendo los últimos meses». Narciso Pérez remarca que en esta asunto «el Ayuntamiento tiene las manos atadas, ya que dependemos de la Consejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, que es la que puede convocar este organismo y poner a funcionar el aparato administrativo. La adjudicación de la obra de la escalera de Los Patos es del propio Consorcio, que depende de la administración regional. No es una intervención del Ayuntamiento, así que no tenemos ninguna competencia sobre la obra, ni sobre la empresa ni sobre la dirección facultativa, que estaba encomendada a Gesplan».

Para empezar la obra, uno de los principales problemas fue el acceso a la zona de los trabajos, sobre todo en cuanto al traslado y almacenamiento de los materiales. Ante esta situación de bloqueo, «el Ayuntamiento de La Orotava sí intervino y llegó a un acuerdo con los propietarios de la finca colindante y un compromiso por escrito, ratificado por el alcalde y el pleno, para que esa cesión de uso no tuviera ningún coste durante un periodo inicial de diez meses. «Esos diez meses han pasado con creces y los propietarios nos han pedido un contrato de arrendamiento para continuar con el uso de los terrenos. Cosa que nos parece bastante lógica, ya que su predisposición fue absoluta. Cedieron gratis sus terrenos durante diez meses. Estamos agradecidos porque facilitaron el inicio de las obras en 2019 y ahora lo que hemos hecho es trasladar ese escrito de los propietarios al Gobierno canario para comunicar que tiene que ser el Consorcio el que asuma los costes de ese arrendamiento», detalla.

Según Narciso Pérez, el consejero regional José Antonio Valbuena (PSOE) «ha dado su palabra al alcalde de que el Gobierno de Canarias se hará cargo de ese arrendamiento, pero tampoco se ha podido materializar hasta ahora y ese es otro problema añadido para poder retomar los trabajos». Por si fuera poco, «existe el riesgo de que la empresa adjudicataria termine aburrida y abandone el proyecto». Pérez, que espera tener «buenas noticias pronto», tampoco esconde que «si el Gobierno de Canarias no resuelve rápido todas estas cuestiones, corremos el riesgo de que la obra tampoco esté lista para el verano de 2022».

De 106.000 a 500.000 euros

La reconstrucción de la escalera se había encomendado por 106.000 euros en 2014. Aquellos trabajos comenzaron con la demolición de la vieja escalera y la instalación de andamios, pero un derrumbe en una pared inestable obligó a paralizar la actuación pocos meses después de su inicio para redefinir todo el proyecto y casi quintuplicar su coste. Unos trámites que se demoraron cinco años.

La obra se adjudicó por segunda vez a finales de abril de 2019 a la empresa Grupo Urvios, pero su inicio se retrasó casi seis meses por el citado acuerdo con los propietarios de las fincas. En octubre de 2019 se reinició, ahora presupuestada en unos 500.000 euros, y debía terminar entre los meses de julio y agosto de 2020. A principios de febrero de 2020 se había celebrado una reunión preparatoria para la reactivación del Consorcio, que estaba parado desde mayo de 2019. Una intención que se retrasó y se vio truncada también por la declaración del estado de alarma. Las reuniones posteriores no desatascaron una obra que incluye una nueva escalera, adosada al acantilado, así como la mejora del sendero hasta la propia arena y una malla de protección contra desprendimientos en el talud.