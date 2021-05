El grupo insular de CC-PNC advierte de que «los proveedores del Cabildo no han cobrado en 2021». El consejero nacionalista Efraín Medina, lamenta el «malestar de las empresas y autónomos que prestan servicios, suministros y obras, con más de cuatro meses sin ingresos». Exige Medina «que se agilicen los trámites» y señala que «se puede producir un colapso en los servicios de Contabilidad, Intervención y Tesorería

Para Medina esta situación de cuatro meses –todo 2021– sin cobrar «es algo que parece increíble y surrealista ante la crisis económica y social que sufrimos».

Efraín Medina valora: «Estamos ante una situación altamente preocupante, en plena crisis y ahora más que nunca debemos estar al lado de las empresas y autónomos porque están en una situación de extrema gravedad».

Insiste el consejero de CC en que «el Cabildo todavía no ha terminado de ingresar las ayudas del año pasado y, de hecho, solo se han abonado el 30% de las más de 10.000 solicitudes recibidas». En su opinión, «un ejemplo más de la mala gestión que venimos sufriendo, ya que no solo dejaron de ejecutar 171 millones de euros el pasado año, sino que no son capaces de pagar en tiempo y forma».

Explica el portavoz nacionalista anuncia que van a solicitar información detallada de lo ocurrido. «Hasta el 30 de abril pasado –explica– no se habían liberado créditos porque el Cabildo ha solicitado un préstamo, pero tienen liquidez por 101 millones de euros». En definitiva, resume Medina, «hay dinero pero no se ha hecho nada por agilizar el pago a esas pymes y profesionales, que lo necesitan para poder subsistir».

El consejero de CC-PNC teme que la situación se prolongue y las empresas y autónomos no puedan recibir los primeros pagos hasta finales de mayo o principios de junio, ya que ahora la documentación tiene que pasar los pertinentes trámites de Contabilidad, Intervención y Tesorería.

«Es posible que se produzca un colapso en esos servicios ante la avalancha de facturas a las que tienen que hacer frente», plantea. El grupo nacionalista «solicita que el grupo de gobierno gestione los recursos con eficacia y mayor eficiencia porque el tejido empresarial no necesita discusiones políticas sino soluciones de gestión». Por ello «exigimos que se abonen las facturas de manera inmediata para a las pymes y autónomos».

Trato especial al plátano

El Cabildo, a propuesta de CC-PNC, exige un trato especial para la producción platanera en la Ley de Cadena Alimentaria. El consejero nacionalista Antolín Bueno vio apoyada su moción en la pasada Comisión del Medio Natural por el grupo de gobierno. Bueno señala: «El proyecto puede suponer una pérdida del 30% de la producción de plátanos y es necesario que nos den un trato diferenciado». | J.D.M.