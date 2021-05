«Tenemos 1.2040.368 plazas aéreas más que Gran Canaria de aquí a final de año». Lo apunta el presidente del Cabildo, Pedro Martín, para responder a las recientes críticas del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. Lo hace en el marco de su exposición sobre la conectividad de la Isla como destino emisor y, sobre todo, receptor. En este sentido concluye que «Tenerife ha recuperado ya el 83% de las plazas aéreas respecto a 2019 y cuenta con 5,5 millones para lo que resta de año. Al margen de los chárters que nos podrían llevar hasta los seis millones».

Martín manda su particular recado a Bermúdez: «Parece más interesado en sustituir al señor Carlos Alonso como candidato al Cabildo que en los asuntos del Ayuntamiento de Santa Cruz». Considera que está «desinformado respecto a los datos de conectividad ». Lo argumenta al comparar «el déficit de las 6.978 plazas menos que tenemos con Binter para volar a Península con las 1.240.368 globales de diferencia positiva con una Isla con la que no tenemos el más mínimo interés de competir. No nos mueve ninguna idea de pleito insular porque son datos objetivos». El presidente desglosa la ventaja tinerfeña: «Con el Reino Unido, nuestro principal mercado, es de 776.3986 plazas; en referencia a la Península, 246.038 repartidas así: 62.559 con Ryanair; 73.881 con Air Europa; 61.464 con Iberia y 101.722 con Vueling».

Martín, junto con el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, ha presentado las acciones realizadas para el fortalecimiento de la conectividad. La Isla incorporará siete nuevas rutas que suponen unas 39.000 plazas con Marsella, Ljlubliana (Eslovenia), Jerez de la Frontera, Blaise Diagne (Senegal), Venecia Marco Polo, Venecia Treviso y Pamplona. Aparte, Iberia Regional ha confirmado una nueva conexión con Valencia y Air Baltic con Riga.

Recuperación.

Martín anuncia que Tenerife ha recuperado ya el 83% de las rutas con las que contaba en 2019; en concreto, 110 frente a las 132 de hace dos años, una cifra entonces récord. El presidente insular refrenda que, con un total de 5,5 millones de plazas reservadas por parte de las compañías aéreas, «Tenerife es un destino consolidado y fortalecido, que no tiene un problema de conectividad sino de falta de demanda por la crisis sanitaria consecuencia de la pandemia del coronavirus». Y la prueba, valora, «es que hemos sido capaces de mantener el número de conexiones con destinos e incorporar algunos nuevos». Otra cosa es que las conectividades aéreas en el mundo pasen por una crisis «como nunca se había conocido» y hasta haya compañías que han pedido un rescate. La conclusión es que durante todo el año, el número de plazas aéreas para llegar a la Isla siempre ha estado por encima de la demanda. La media de ocupación de los aviones en el primer trimestre de 2021 ha sido del 56% (62% desde la Península y 47% internacionales). Tenerife está presente a través de esas 110 rutas mencionadas en 25 mercados distintos. Martín considera que «es fruto del intenso trabajo realizado desde el Cabildo, a través de Turismo de Tenerife». Subraya que espera que en septiembre comience a notarse un cambio debido al avance en la vacunación de la que estás seguro durante el verano. Reitera que el problema está en las restricciones en los países emisores. Valora las del Reino Unido, con el mercado cerrado, España y Alemania. Cree que la fecha del próximo día 17 anunciada para la recuperación del turismo británico es muy precipitada y vaticina el final de este mes. Ayer mismo el Reino Unido dejaba fuera a España de su primera lista de destinos verdes aunque Martín espera algún tipo de trato preferencial para Tenerife. También resta importancia a que el Gobierno del Estado haya presentado en su documentación para solicitar fondos a la UE la propuesta de aumentar las tarifas en los 46 aeropuertos nacionales, incluidos los dos de Tenerife, para reducir las emisiones. Cree que es solo una opción que sigue la directriz de Bruselas de que «quien contamina, paga».

Nuevos perfiles.

El consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, destaca que la Isla tiene ahora una oportunidad para diversificar los perfiles de los visitantes, sin reducirlos a quienes buscan sol y playa. Con ese objetivo el pasado mes se presentó el nuevo plan de mercadotecnia cuyo lema es Tenerife despierta emociones». Pérez comenta que el pasado año «descubrieron» que en torno al 70% de los alemanes y británicos no se plantean viajar a Tenerife porque se trata de un destino estereotipado. Cree Pérez que Tenerife está en el buen camino para iniciar la «remontada», de forma que espera que en la campaña de invierno se consoliden las cifras de reserva, para acercarse en noviembre o diciembre a los datos de 2019. Añade que las acciones, tanto online como offline, se llevan a cabo también con el apoyo de las oficinas en el exterior.

No hay consejero aún.

Pedro Martín anuncia que mantendrá las funciones de consejero de Turismo –hace un mes que dimitió José Gregorio Martín Plata–. Asegura que «he pensado que la proximidad de Fitur y Madrid Fusión o la resolución de algunas negociaciones claves con turoperadores me lleva a no nombrar todavía a la persona, aunque lo haré pronto». Sí adelanta que la nueva consejera Priscila de León se ocupará del área insular de Igualdad.