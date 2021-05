Las deficiencias en la construcción y las obras pendientes en la urbanización exterior retrasarán la apertura de la nueva piscina de La Guancha al menos hasta 2022, según informa el alcalde de la localidad, Antonio Hernández (PP). Este complejo deportivo se dio por finalizado en febrero de 2019, en un polémico acto de recepción de la obra al que no acudió el grupo de gobierno local. La realidad actual es que el agua se filtra por los rebosaderos tipo Múnich en los márgenes de ambos vasos, que tendrán que romperse y reconstruirse; debe rehacerse la capa final de todo el techo voladizo exterior y, además, la piscina está rodeada por un entorno sin urbanizar, donde aún hay que invertir más de 660.000 euros.

El Ayuntamiento de La Guancha sostiene que se vio obligado por el anterior gobierno del Cabildo de Tenerife a recibir la obra en febrero de 2019 pese a que el proyecto «aún no estaba terminado». Dos años y tres meses después, se ha avanzado, pero el alcalde no ve posible que esta infraestructura deportiva pueda abrirse al público «hasta mediados de 2022». El Cabildo de Tenerife, que es el promotor de esta obra de más de 2,6 millones de euros, ha logrado por fin desbloquear el contencioso que mantenía con la empresa constructora, que ya trabaja para reparar las deficiencias que presenta la piscina. Se considera en periodo de garantía y la reparación no requerirá más inversión pública. Lo más grave son las filtraciones que se producen por la mala impermeabilización de los rebosaderos tipo Múnich. «El agua debería canalizarse a través de este sistema para volver a la piscina. Sin embargo, lo que ocurre es que el agua se filtra a través de la estructura y cae a las plantas inferiores», según explica el alcalde.

Reparar los rebosaderos obligará a romper y reconstruir todos los bordes de los dos vasos. Una intervención que se estima que tendrá una duración de unos 4 meses. En ese plazo también se podrá reconstruir la última capa de los techos voladizos que rodean la infraestructura, «que se empezó a caer a cachos poco después de que entregaran la obra. Afortunadamente, la piscina aún no se podía abrir al público y no tuvimos ningún accidente», indica el alcalde. El Ayuntamiento detectó las filtraciones de los vasos una vez recibida la obra y aún queda pendiente, tras esa intervención, la comprobación del funcionamiento de la numerosa maquinaria instalada: filtros, caldera, bombas de agua, mini depuradora, grupo electrógeno o el sistema de aprovechamiento del calor. A la vez se trabaja en ordenanzas, reglamentos de uso y otros trámites administrativos.

La intención del Ayuntamiento de La Guancha es asumir la gestión del complejo de forma directa, aunque con encomiendas de servicios como por ejemplo el mantenimiento de las instalaciones o las actividades deportivas. Los informes técnicos no permiten una concesión administrativa para esta piscina situada en un municipio que tiene apenas 5.540 habitantes.

Hernández agradece al Cabildo la inversión realizada en la construcción de la piscina y también valora el compromiso del actual presidente insular, Pedro Martín (PSOE), en la ejecución de las actuaciones pendientes. «En estos dos años no hemos estado parados, hemos seguido desarrollando el proyecto tal y como estaba previsto. Ya se terminaron las obras del skate park, que es uno de los mejores de la isla de Tenerife, aunque aún no puede utilizarse, y el circuito de calistenia, ambos anexos a la piscina. También se ha completado el equipamiento necesario para poner en marcha este complejo deportivo, que no tenía, por ejemplo taquillas, ni torno de acceso, ni mostrador de atención al público ni cámaras de vigilancia, entre otras muchas cuestiones básicas».

La gran inversión pendiente, para la que ya existe compromiso presupuestario, es la urbanización del entorno de la piscina. Costará 660.000 euros. El Ayuntamiento dispone de 190.000 euros y el Cabildo ha incluido en el presupuesto de este año una partida de 470.000 euros, que debe traspasar al Consistorio para que la administración local se encargue de licitar unos trabajos «de unos seis meses de duración».

«Ese dinero ya está garantizado, los fondos están y cuando nos llegue ese dinero, licitaremos de forma inmediata. Queda trabajo, pero está encaminado y por fin vemos más cerca una posible apertura. Confiamos en que se acabe a mediados de 2022», insiste el mandatario. Antonio Hernández lamenta «la inauguración mediática y el espectáculo que CC montó en febrero de 2019» y espera que en 2022 «sí se pueda organizar una inauguración real, con todos los medios, responsables públicos y vecinos que quieran acudir, pero con la instalación preparada para abrir». Además, critica que el portavoz municipal de CC, Alejandro Herrera, «que estuvo en aquella foto de la vergüenza hace más de dos años, cuando posaron junto a una piscina vacía, venga ahora a fustigarnos por las deficiencias de la obra y por cuestiones pendientes que nosotros hemos resuelto».