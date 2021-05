Viqueira reanuda la construcción del hotel de cinco estrellas en La Tejita

El Grupo Viqueira reanudó la construcción del Hotel La Tejita transcurridos nueve meses y siete días desde la paralización de las obras y dos meses y medio después de la modificación parcial del deslinde marítimo-terrestre. Los trabajos se realizan amparados por la misma licencia municipal con la que comenzaron, el 29 de mayo de 2019. La empresa retoma la obra actuando en los esqueletos de las edificaciones levantados hasta el momento de la paralización (27 de junio de 2020), así como en el desmonte de una zona no afectada por la servidumbre del deslinde marítimo-terrestre, según fuentes de la constructora. Todas las administraciones implicadas en el expediente que deriva en la autorización de la obras fueron informadas previamente de la reanudación de estos trabajos.

La Asociación Salvar La Tejita anuncia que presentará la denuncia correspondiente por una obras que rechazan y que «tienen vigente una orden de paralización». Daniel Duque, portavoz de este colectivo, expresa estupor porque «no entendemos cómo en este municipio y en este país» se actúa de esta forma. A juicio de la agrupación ecologista, los trabajos se han reanudado «en una zona donde no habían hecho obras», con el agravante de que las mismas se llevan a cabo «en área de servidumbre», contrariamente a lo que sostiene la promotora. En Salvar La Tejita «estamos esperando a que alguien se pronuncie con la ley en la mano. Es incomprensible», apostilla. Duque recuerda que el deslinde «no es definitivo» al no estar resuelto el recurso interpuesto por la asociación. Es decir, Viqueira reanuda los trabajos «sin deslinde y con orden de paralización. Es surrealista. Esto no pasa en un país normal».

El Servicio Periférico de Costas en Santa Cruz de Tenerife ya procedió a señalar el deslinde nuevo, publicado en el Suplemento de Notificaciones del Boletín Oficial del Estado (BOE) el 17 de febrero pasado. Deslinde que impone una servidumbre de protección de 20 metros, reduciendo los 100 metros solicitados por quienes promovieron la revisión. La propiedad interpreta que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico no afecta al proyecto en ejecución.

La Asociación Salvar La Tejita asegura que la orden de paralización de la obra está vigente

La Dirección General de la Costa y el Mar resolvió en febrero la revisión del deslinde marítimo-terrestre del tramo de 458 metros lineales comprendidos desde la Urbanización Costabella hasta Punta del Bocinegro (donde se ubican los vértices 147 y 155), en el entorno de La Tejita. La revisión fue solicitada en febrero de 2018 por las asociaciones Salvar La Tejita y ATAN, que proponían que el área de servidumbre incrementara su superficie, pasando de 20 a 100 metros. El nuevo deslinde consiste en «ajustar la línea al sistema dunar de origen eólico» existente en el lugar.

Además, Costas se basa en el resultado de los estudios y ensayos realizados al respecto para rechazar las alegaciones incorporadas por Salvar La Tejita y ATAN al expediente, en las que las dunas son, para las asociaciones, un factor determinante para aumentar la zona de servidumbre a 100 metros. De tales informes, la Dirección General de la Costa y el Mar desprende «que el sistema dunar no alcanzaba las cotas a las que se ubica la plataforma del paseo, donde se inicia la revisión, por lo que se modificó la línea del deslinde propuesto manteniéndose el trazado aprobado en 2002».

Desde el Gobierno de Canarias, el consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Política Territorial, José Antonio Valbuena, remitió un documento al Ayuntamiento de Granadilla de Abona, el pasado 23 de abril, a través del que insta a dicho Consistorio, «como Administración competente en la concesión de licencias, a la revisión de la licencia de obras concedida para la ejecución de las mismas y a la adecuación de la licencia que se otorgue a las circunstancias jurídico-administrativas actuales; debiendo tenerse en cuenta que previamente habrá de solicitarse nuevamente autorización a esta Administración, en relación a la afección del proyecto y obras a la zona de servidumbre de protección».

Al tiempo, requirió al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Servicio Periférico Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife a que aplicaran las medidas necesarias para impedir la reanudación de la construcción del hotel de cinco estrellas. Medida que el consejero pide permanezca vigente hasta que se adapte el proyecto al nuevo deslinde, algo que, según el Gobierno regional, establece la resolución del Ministerio sobre la revisión del deslinde.